Formula 1 Monaco: Με ατύχημα στην pole position ο Σαρλ Λεκλέρκ

Την πρώτη θέση κατάφερε να κατακτήσει ο Σαρλ Λεκλέρκ στο Grand Prix του Μονακό.

Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο στο Q3 και κατέκτησε την pole position το Σάββατο (22/05) στα δοκιμαστικά του Grand Prix του Μονακό (5ος γύρος του πρωταθλήματος), αλλά είχε ατύχημα στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα των καταταρκτήριων δοκιμών.

Εάν οι τεχνικοί της Ferrari (που κατέκτησε την πρώτη pole position μετά από 2 χρόνια) επισκευάσουν εγκαίρως το μονοθέσιο του (με βάση τους κανονισμούς) ο Λεκλέρκ θα εκκινήσει την Κυριακή (23/05) απ’ την πρώτη θέση μπροστά απ’ τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ενώ από τη δεύτερη σειρά θα ξεκινήσουν ο Φινλανδός Βαλτέρι Μπότας (Mercedes, 3ος) και ο Ισπανός Κάρλος Σάινθ (Ferrari, 4ος).

Αν ωστόσο, χρειαστεί να γίνουν αναγκαστικές αλλαγές στο μονοθέσιο του Λεκλέρκ (π.χ. κιβώτιο ταχυτήτων), θα χάσει θέσεις λόγω ποινής και η pole position θα περάσει στα χέρια του Φερστάπεν.

Ο πρωτοπόρος του εφετινού πρωταθλήματος και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λούις Χάμιλτον (Mercedes) θα ξεκινήσει απ’ την 7η θέση.

