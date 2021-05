Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Σφιντέρσκι: Υπέροχο που μπορώ να προπονηθώ με τον Λεβαντόφσκι

Τι είπε για την συμμετοχή του στην εθνική Πολωνίας και τον Πάολο Σόουζα. Πως είναι η ζωή του στην Θεσσαλονίκη.

Ο Πολωνός παίκτης του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Αναλυτικά ο Κάρολ Σφιντέρσκι είπε στον Αποστόλη Λάμπο:

Για την συμμετοχή του με την εθνική της Πολωνίας

Κ.Σ.: Νομίζω ότι θα έχω μια ευκαιρία να αγωνιστώ. Κατάφερα επιτέλους να παίξω σε δυο συνεχόμενους αγώνες στα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαι έτοιμος.

Για το EURO

Κ.Σ.: Είναι σίγουρα ένα πολύ σκληρό γκρουπ. Ισπανία, Σουηδία και Πολωνία θα παλέψουν για την πρόκριση και ο πιο προσεχτικός θα προχωρήσει στη διοργάνωση. Είναι δύσκολο να γίνουν προγνωστικά, θα δούμε. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα. Φυσικά δυνατή θα είναι και η Γερμανία, όπως πάντα. Το τουρνουά θα έχει σίγουρα, ενδιαφέρον. Θα δούμε.

Για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Κ.Σ.: Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να προπονηθώ μαζί του. Ενιωθα πάντα τυχερός που μπορούσα να τον δω από κοντά, να δω πως δουλεύει στην προπόνηση, σε τι δίνει βάρος. Εντός γεπέδου είναι ο καλύτερος φορ στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι υπέροχο που μπορώ να προπονηθώ μαζί του.

Για τον Πάολο Σόουζα

Κ.Σ.: Για μια τέτοια ομάδα όπως η δική μας είναι σίγουρα ένας πολύ καλός προπονητής, ιδανικός. Είχα την ευκαιρία να δω πως δουλεύει. Βέβαια στην Εθνική ο χρόνος προετοιμασίας των αγώνων είναι μικρός, κυρίως παίζουμε αγώνες. Ήμουν μαζί του στην ομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στην προετοιμασία που θα κάνουμε ελπίζω να έχω την ευκαιρία να δω τη δουλειά του. Η προπόνησή του μου αρέσει, και αν είχε γίνει η προετοιμασία θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες περισσότερες απαντήσεις. Από όσα είδα μέχρι τώρα, μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ελπίζω να του αποδείξουμε ότι έκανε σωστές επιλογές.

Για την ζωή του στην Θεσσαλονίκη

Κ.Σ.: Η ζωή εδώ είναι πολύ καλή. Είτε μιλάμε για τον καιρό ή την πόλη όλα είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να βγεις το απόγευμα με την οικογένεια, να πας μια βόλτα στην Παραλιακή – είναι ωραίο. Το επίπεδο ζωής εδώ είναι σπουδαίο. Οπότε μπορώ να απολαύσω ότι ζω εδώ και να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο.

