Ιράκ: Αγρότης βρήκε φίδι με δύο κεφάλια (εικόνες)

Η αντίδραση του αγρότη μπροστά στο εύρημά του και η σπανιότητα του φιδιού.

Σπάνιο φίδι με δύο κεφάλια βρήκε Ιρακινός αγρότης, στην περιοχή Σουλεϊμάνι, κοντά στα σύνορα με τα Ιράν.

Ο αγρότης εντόπισε το ερπετό την ώρα της εργασίας του και το πήρε μαζί του στο σπίτι του, αποφασίζοντας να το σώσει από το θάνατο.

«Χθες, όπως κάθε μέρα, πότιζα της ροδιές μου, όταν είδα ξαφνικά ένα φίδι με δύο κεφάλια μέσα σε μια λακούβα».

Ο άνδρας δεν δίστασε να αγγίξει το φίδι και τότε διαπίστωσε ότι έχει δύο κεφάλια.

Το επιστημονικό όνομα του φιδιού είναι Νατριξ (Natrix) και το σύνηθες μέγεθός του είναι 21cm και το βάρος του 80 γραμμάρια. Συνήθως αυτά τα φίδια ζουν για πάνω από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένα στα 100.000 φίδια γεννιούνται με δύο κεφάλια. Συνήθως ζουν από έξι μήνες έως 17 χρόνια, ωστόσο, λόγω των δύο τους κεφαλιών, οι πιθανότητες επιβίωσής τους μειώνονται δραματικά.

