Κυπριακό - Ερντογάν: Οι νέες συνομιλίες θα γίνουν στη βάση δύο κρατών, όχι κοινοτήτων

"Το «κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα» των Τουρκοκύπριων πρέπει να αναγνωριστούν", τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, δεν θα πρέπει να είναι πλέον μεταξύ δύο κοινοτήτων αλλά μεταξύ «δύο κρατών», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δύο «ξεχωριστοί λαοί» είναι δύο «ξεχωριστά κράτη». Το «κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα» των Τουρκοκύπριων πρέπει να αναγνωριστούν, ανέφερε.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στην τελετή για τα εγκαίνια τούνελ για τη μεταφορά αρδευτικού νερού, στα κατεχόμενα, ανέφερε ότι με την άρδευση θα αυξηθούν τα εισοδήματα στα 156 εκ.τουρκικές λίρες και θα απασχοληθούν 10 χιλιάδες άτομα. Όπως είπε, ο αναπτυξιακός τομέας στα κατεχόμενα θα φτάσει σε μια νέα εποχή και «η αναπτυξιακή κίνηση στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα αποκτήσει μια νέα δυναμική». «Στόχος μας είναι να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι το ψευδοκράτος «αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης νερού. Το θαλασσινό νερό αναμιγνύεται με τα υπόγεια ύδατα. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα η μεταφορά νερού από την Τουρκία στη βόρεια Κύπρο για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη και αυτό το έργο έγινε πραγματικότητα».

«Παρέχουμε πόσιμο νερό σε ολόκληρη τη βόρεια Κύπρο με τη σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού. Σήμερα εγκαινιάζουμε τούνελ μεταφοράς αρδευτικού νερού. Θα δούμε φως στη σήραγγα μεταφοράς», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι γνωρίζουν καλά τι είναι αδικία και τι «δύο μέτρα και δυο σταθμά». «Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που διήρκεσε μισό αιώνα, οι Τουρκοκύπριοι υπήρξαν τα μεγαλύτερα θύματα του αδιεξόδου. Εκείνοι που παρέδωσαν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων πίσω από τις κλειστές πόρτες, όταν φτάσει η ώρα της δράσης δυστυχώς παίζουν πάντοτε το παιχνίδι των τριών πιθήκων. Αντί για μια δίκαιη λύση που σέβεται τα δικαιώματα όλων, ήθελαν να καταδικάσουν τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε καθεστώς μειονότητας. Η νοοτροπία η οποία δεν βλέπει την Τουρκοκυπριακή κοινότητα ίση, και μάλιστα την αγνοεί, έχει μετατρέψει το Κυπριακό σε γάγγραινα. Οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό δεν έφεραν αποτέλεσμα λόγω της αδιάλλακτης και κακομαθημένης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Εκείνοι που δολοφόνησαν τον τουρκοκυπριακό λαό μεταξύ 1963-1974 το έσκασαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με παράλογες δικαιολογίες μόλις πλησίασε η στιγμή για λύση. Οι Ε/κ είναι που απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Ενώ επιβραβεύτηκαν από την ΕΕ, η τουρκοκυπριακή πλευρά που είπε ‘ναι’ τιμωρήθηκε», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για τη Γενεύη ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «υποστηρίξαμε πλήρως τις ενέργειες της τουρκοκυπριακής πλευράς. Θέλω να συγχαρώ τον κ. Τατάρ. Πλέον κανείς δεν μπορεί να κάνει την τουρκική πλευρά να πληρώσει το τίμημα του αδιεξόδου στην Κύπρο. Εάν αναζητηθεί λύση στην Κύπρο, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικότητες και όχι σε φρούδα όνειρα. Αντί να σπαταλάμε χρόνο με προτάσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωή τους, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δύο ξεχωριστοί λαοί είναι δύο ξεχωριστά κράτη. Το κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα των Τουρκοκυπρίων πρέπει να αναγνωριστούν. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να καταπατηθούν τα δικαιώματά τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Τουρκοκύπριους. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο. Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, δεν θα πρέπει να είναι πλέον μεταξύ δύο κοινοτήτων αλλά μεταξύ δύο κρατών. Ποτέ δεν είδαμε τη δική μας μοίρα και δεν την βλέπουμε ξεχωριστά από εκείνη των Τουρκοκυπρίων. Δεν αφήσαμε ποτέ τους Τουρκοκύπριους στη μοίρα τους», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

