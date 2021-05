Κοινωνία

Κάντζα: Καρέ καρέ η εισβολή διαρρηκτών σε μονοκατοικία (βίντεο)

Οι δράστες έκαναν άνω κάτω τα υπνοδωμάτια και έφυγαν λίγο πριν φτάσει η αστυνομία.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Περίπου δύο λεπτά χρειάστηκαν τρεις διαρρήκτες ώστε να παραβιάσουν την είσοδο μονοκατοικίας στην Κάντζα και να εισβάλουν στο εσωτερικό. Οι δράστες έκαναν άνω κάτω τα υπνοδωμάτια και έφυγαν λίγο πριν φτάσει η αστυνομία.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης δύο άτομα παραβίασαν την αυλόπορτα σπιτιού στην Κάντζα. Περπάτησαν προς την είσοδο όμως η διέλευση ενός αυτοκινήτου τους ανάγκασε να κρυφτούν πίσω από ένα θάμνο. Αμέσως μετά κινήθηκαν ξανά προς την πόρτα και τους ακολούθησε τρίτος συνεργός.

«O εξωτερικός συναγερμός χτύπησε, βγήκαμε κατευθείαν στα παράθυρα, είδαμε ότι είχανε παραβιάσει την καγκελόπορτα της αυλής. Παρακολουθώντας βλέπουμε δύο άτομα, αρχικά, να τρέχουν μέσα. Φωνάξαμε, κάναμε, βρίζαμε, ήρθε η γειτονιά στη γωνία αλλά φοβήθηκε ο κόσμος» λέει στον ΑΝΤ1 συγγενής της ιδιοκτήτριας της μονοκατοικίας.

Παρά το γεγονός ότι σε διπλανό σπίτι βρίσκονταν μέλη της οικογένειας οι διαρρήκτες που φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες εισέβαλαν στο εσωτερικό όπου παρέμειναν για περίπου δύο λεπτά και έφυγαν τρέχοντας, χωρίς όμως να προλάβουν να κλέψουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

«Απτόητοι, παρόλο που βγήκαμε, μαζεύτηκε η γειτονιά, χτύπησαν συναγερμοί, τίποτα, δεν κάνανε πίσω. Διέρρηξαν τελικά την πόρτα την κεντρική. Μπήκαν μέσα στο σπίτι για ενάμιση, δύο λεπτά, ανακατέψανε κυρίως τα υπνοδωμάτια», ανέφερε στον ΑΝΤ1 η συγγενής της ιδιοκτήτριας.

Οι ένοικοι βγήκαν από το διπλανό σπίτι και στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί για να κάνουν έλεγχο. Οι τρεις διαρρήκτες όμως πρόλαβαν να εξαφανιστούν.

Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που η οικογένεια βρίσκεται στο στόχαστρο διαρρηκτών.

