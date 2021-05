Κοινωνία

Ο Νώντας Ζαφειρόπουλος στον ΑΝΤ1: Αύξηση στην έκτιση ποινών των δολοφόνων

Την ανάγκη να αυξηθεί ο πραγματικός χρόνος έκτισης των ποινών για δολοφονίες ζήτησε μέσω του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος γιος του δολοφονηθέντος Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο Νώντας Ζαφειρόπουλος, μόλις είχε αποφοιτήσει από την Νομική όταν είδε τον πατέρα του νεκρό στο γραφείο του, τον Οκτώβρη του 2017, από αδίστακτα μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που είχαν την εντολή εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου σε βάρος του γνωστού δικηγόρου, Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Σήμερα, δικηγόρος με εξειδίκευση στο οργανωμένο έγκλημα μιλά για παύση αποσυμφόρησης των φυλακών και την ανάγκη αύξησης του χρόνου πραγματικής έκτισης της ποινής σε ειδεχθή εγκλήματα, όπως η εν ψυχρώ εκτέλεση του πατέρα του. Θυμάται ότι στην δική για την δολοφονία του, οι δράστες αδιαφορούσαν για την ισόβια καταδίκη τους.

«Αναγκαζόμαστε να νομοθετούμε νόμους αποσυμφόρησης ….κάτι που έχει οδηγήσει τους εγκληματίες σε μια ασυδοσία. Φτάνουν να εκτίουν το 1/5 της ποινής», σημειώνει και αναφερόμενος στη δίκη για τη δολοφονία του πατέρα του, περιγράφει:

«Εγώ την βίωσα αυτή την ασυδοσία που σας περιγράφω, διότι οι άνθρωποι που βρέθηκαν κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δική μου ήδη εκτίνουν ποινές ισόβιας κάθειρξης , οπότε δεν είχαν πρόβλημα να το προτάξουν. Αυτό φάνηκε στην αντιμετώπιση της διαδικασίας από μέρους τους. Η πλήρης αδιαφορία για την έκβασή της, δεν τους ένοιαζε, γιατί ξέρανε ότι η έκτιση ποινής θα παραμείνει η ίδια».

«Ο χρόνος εγκλεισμού στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι εξαιρετικά περιορισμένος σε σχέση με την ποινή που επιβάλει το δικαστήρια. Γιατί σήμερα έχουμε μια κραυγαλέα απόσταση ανάμεσα στην ποινή που επιβάλλεται και στην ποινή που εκτίεται», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος Θόδωρος Μαντάς.

Σύμφωνα με την πιο επικαιροποιημένη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, το 2019 δραστηριοποιήθηκαν 375 διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες απαρτίζονταν από 2.837 μέλη.

Το 63% των οργανώσεων αυτών είναι μικρές ομάδες, έως 6 μέλη, ενώ 12% αυτών των ομάδων επρόκειτο για ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα , άνω των 12 μελών. Καλά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που μοιάζουν με επιχειρήσεις.

«Προσομοιάζουν με επιχειρήσεις και ρόλος κλειδί σε αυτές της οργανώσεις είναι ο ‘λογιστής’ ο οποίος εξασφαλίζει να φαίνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και μέσω αυτής να διαπράττονται εγκληματικές πράξεις, όπως λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καπνικών, φαρμάκων… και να νομιμοποιεί τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότατες», περιγράφει ο Διονύσης Χιόνης, νομικός και μέλος του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος .

Το 2019 οι αρχές εκτίμησαν ότι το κέρδος το οποίο αποκόμισαν οι εγκληματικές ομάδες συνολικά ξεπέρασε το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο εκτιμώμενο κέρδος, προέρχεται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τις κλοπές, τις εκβιάσεις, τις απάτες, την παράνομη μετανάστευση, τις ληστείες, τις κλοπές τροχοφόρων, την πλαστογραφία και την παραχάραξη.

