Προμηθέας - Λαύριο: Νίκη “θρίλερ” για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Basket League και απέχει μια νίκη από την πρόκριση στους τελικούς.

Σε ένα παιχνίδι "θρίλερ" που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε με 68-66 του Λαυρίου στην Πάτρα και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών, με μπροστάρη τον εκπληκτικό Χάρη Γιαννόπουλο.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 38-32, 49-52, 68-66

Οι συνθέσεις:

Προμηθέας (Γιατράς) : Αγκμπελέσε 10 (6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Κλαβέν 5 (1/6 σουτ, 2/4 βολές), Λούντζης 11 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Αγραβάνης Δ. 7 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζέριαν Γκραντ 10 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αγραβάνης Γ., Φορντ 3 (1), Χριστοδούλου, Γιαννόπουλος 22 (7/9 δίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη)

Λαύριο (Σερέλης): Κάρτερ 29 (7/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ), Μουράτος 9 (4 ριμπάουντ), Ντιαλό 11 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντέιβις 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γερομιχαλός 4, Κόζι, Σάβατζ, Περσίδης, Ανοσίκε 6.

