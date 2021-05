Κόσμος

Γάζα –Γιατροί Χωρίς Σύνορα: η επικεφαλής της αποστολής στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η Μαριέττα Προβοπούλου περιγράφει στον Νικόλα Βαφειάδη την κατάσταση που επικρατεί στην επί εβδομάδες φλεγόμενη Γάζα.

Toυ Νικόλα Βαφειάδη

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Ισραήλ οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χρειάστηκε να περιθάλψουν χιλιάδες θύματα της βίας και των βομβαρδισμών, ενώ βρίσκονταν και οι ίδιοι στο στόχαστρο των ρουκετών και των βομβών.

«Με την εκεχειρία να είναι εξαιρετικά εύθραυστη, κυριαρχεί η αγωνία για το αύριο», δήλωσε η επικεφαλής της αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ιερουσαλήμ, Μαριέττα Προβοπούλου στον ΑΝΤ1.

Ακόμη και μια κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα αναγκάσθηκε να κλείσει καθώς βομβαρδίσθηκε.

H αποτίμηση των ζημιών στις υποδομές φωτογραφίζει ένα ζοφερό μέλλον.

«Σαν αποτέλεσμα οι βομβαρδισμοί είχανε περίπου 1700 οικογένειες να χάσουν μερικώς ή εντελώς τα σπίτια τους. Και μεγάλες είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο, στο αποχετευτικό δίκτυο, στο δίκτυο υδροδότησης, καθώς και σε δομές υγείας. Νομίζω 19 δομές υγείας καταστράφηκαν ή ημι-καταστράφηκαν και επτά νοσοκομεία», περιγράφει η Μ.Προβοπούλου.

«Σημαντική ήταν επίσης η εν μέρει καταστροφή της δομής αφαλάτωσης, που υπάρχει στο βόρειο τμήμα της Γάζας αφήνοντας περίπου 280.000 ανθρώπους με προβλήματα ποιότητας νερού. Μπορεί η εκεχειρία να γεννά ελπίδες στη Γάζα και τη Δυτική 'Οχθη, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να επισκευασθούν οι ζημιές των βομβαρδισμών», εκτιμά καταλήγοντας.

