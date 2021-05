Κοινωνία

Καιρός για βουτιές: Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες το ερχόμενο διήμερο.

Σημαντική άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας θα είναι κατά μέσο όρο 6 έως 7 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 29, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 29, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 28 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 28, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς.

