Η Ατλέτικο Μαδρίτης πρωταθλήτρια Ισπανίας

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέκτησε το 11ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2014.

Το 21ο γκολ του Λουίς Σουάρες στην εφετινή LaLiga ήταν και το πιο σημαντικό για την Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού έβγαλε... μπλακ-τζακ, οδήγησε τους "ροχιμπλάνκος" στην ανατροπή επί της Βαγιαδολίδ με 2-1 στο "Jose Zorilla" στην 38η και τελευταία αγωνιστική και χάρισε στην ομάδα του τον 11ο τίτλο της και πρώτο μετά από το 2014. Η Ρεάλ νίκησε αντίστοιχα 2-1 με ανατροπή στο τέλος τη Βιγιαρεάλ, αλλά δεν της... έφτανε για να πάρει το τρόπαιο.

Η Βαγιαδολίδ βγήκε στο γήπεδο αποφασισμένη να παίξει τα... ρέστα της για την παραμονή και πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 18' με τον Πλάνο. Δύο λεπτά μετά (20'), η Βιγιαρεάλ πήρε προβάδισμα στο "Alfredo di Stefano" με το τέρμα του Πίνο και διατηρούσε στους δύο βαθμούς την απόσταση ανάμεσα στις δύο μεγάλες ομάδες της Μαδρίτης.

Η "Ατλέτι" ωστόσο, δεν είχε καμία απολύτως διάθεση να χάσει ένα "δικό" της πρωτάθλημα και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Ισοφάρισε στο 57' με τον Κορέα και δέκα λεπτά αργότερα, ο Σουάρες μ άψογο πλασέ της χάρισε τον τίτλο μετά από επτά χρόνια.

Στο φινάλε των αγώνων του Σαββάτου (22/05), η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε εντέλει στην ανατροπή με τα τέρματα των Μπενζεμά και Μόντριτς, αλλά δεν της έφτανε.

Στη "μάχη" για τα "εισιτήρια" του Europa και του Conference League επικράτησαν εντέλει η Σοσιεδάδ με το "διπλό" της στην έδρα της Οσασούνα (1-0 με τον Ίσακ στο 86') και η Μπέτις που έφτασε σε τρομερή ανατροπή (3-2) στην έδρα της Θέλτα, παρότι έχανε με 2-0. Στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League τερμάτισε εντέλει η Βιγιαρεάλ, που την Τετάρτη (26/05) θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Europa League στον τελικό κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Γκντανσκ.

Στη Segunda Division ακολούθησαν την Εϊμπαρ, η Βαγιαδολίδ και η Ουέσκα του Δημήτρη Σιόβα, που δεν κατάφερε να νικήσει τη Βαλένθια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Λεβάντε-Κάντιθ 2-2 / (8' Ρότζερ, 58' Μελέρο - 14' Νεγρέδο, 32' Ακάπο)

Θέλτα-Μπέτις 2-3 / (32' πέν. Άσπας, 49' Μέντες - 53' Ιγκλέσιας, 69' Φεκίρ, 73' Ρουίθ)

Εϊμπαρ-Μπαρτσελόνα 0-1 / ( 81' Γκριεζμάν)

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 / (28' Μπογιέ, 73' Γκούτι)

Ουέσκα-Βαλένθια 0-0

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 0-1 / (86' Ίσακ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-1 / (87' Μπενζεμά, 90'+2' Μόντριτς - 20' Πίνο)

Βαγιαδολίδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 / (18' Πλάνο - 57' Κορέα, 67' Σουάρες)