Αναστασιάδης – Κυπριακό: Αδιανόητη η λύση πέραν των ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Η απάντηση του Προέδρου της Κύπρου στον Ταγίπ Ερντογάν, που επιμένει να προκαλεί.

Είναι αδιανόητο να αναμένει η Τουρκία ότι μπορεί να επιτύχει λύση πέραν, μακριά και έξω από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην κεντρική συγκέντρωση του ΔΗΣΥ στο Σκαλί Αγλαντζιάς, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, είπε ότι «για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η αδιαλλαξία, αλλά και οι στόχοι που πάντοτε έθετε η Άγκυρα. Εκείνο που θέλω να διαμηνύσω εξίσου, είναι ότι είναι αδύνατο ή αδιανόητο να αναμένουν ότι μπορεί να επιτύχουν λύση πέραν, μακριά, έξω από τα ψηφίσματα των ΗΕ ή τους όρους εντολής του ΓΓ. Χωρίς αμφιβολία προκαλείται για άλλη μια φορά μια νέα κρίση, μια κρίση που αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο εμάς στην Κύπρο, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους και τα ΗΕ και, βεβαίως, τον ΓΓ των ΗΕ. Από τον ίδιο (τον ΓΓ των ΗΕ) εξαρτάται, από την προετοιμασία και την προεργασία που θα γίνει, κατά πόσο είναι δυνατόν να τεθεί ή ακόμα και η σκέψη να υπάρξει, ότι μπορεί να ικανοποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο η Τουρκία».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμά του, που μεταδόθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε τελετή για τα εγκαίνια νέου αρδευτικού συστήματος στα κατεχόμενα, ισχυρίστηκε ότι αν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό δεν θα πρέπει να είναι πλέον μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ «δύο κρατών». Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αναγνωριστούν το «κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα» των Τουρκοκυπρίων.

