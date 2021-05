Life

Eurovision 2021 – Έλενα Τσαγκρινού: “Έβαλε φωτιά” με το “El Diablo” (βίντεο)

Η Έλενα Τσαγκρινού εντυπωσίασε τόσο με τις φωνητικές της ικανότητες όσο και με την παρουσία της.

Η Κύπρος άνοιξε το διαγωνιστικό κομμάτι του τελικού της Eurovision και η Έλενα Τσαγκρινού ανέβηκε στη στη σκηνή του Ahoy Arena

και ερμήνευσε το “El Dialbo” καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει τόσο με τις φωνητικές της ικανότητες όσο και με την παρουσία της.



Η Έλενα Τσαγκρινού κατάφερε να “βάλει φωτιά” στο Ahoy Arena και ενθουσίασε τόσο τους παρευρισκόμενους στο στάδιο, όσο και τους τηλεθεατές που την απόλαυσαν μέσα από την μικρή οθόνη.



Η τραγουδίστρια κατάφερε να αποσπάσει το πιο θερμό χειροκρότημα και να κάνει την καλύτερη έναρξη για τον 65ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Το κομμάτι που ερμηνεύει η Έλενα Τσαγκρινού είναι σε αγγλικό στίχο και ορισμένες λέξεις είναι στα ισπανικά και το έγραψαν οι παγκοσμίου φήμης δημιουργοί Thomas Stengaard, Jimmy “Joker” Thornfeldt, Laurell Barker και Oxa.

Τη σκηνοθεσία της εμφάνισης έχει αναλάβει ο Αυστριακός Marvin Diettman, ενώ τη χορογραφία έχει επιμεληθεί η Chali Jennings.

