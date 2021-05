Life

Eurovision 2021 - Stefania: Εκρηκτική με το “Last Dance” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Στεφανίας Λυμπερακάκη στον τελικο της Eurovision.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Στεφανίας Λυμπερακάκη, η οποία επεφύλασσε το καλύτερο για τον μεγάλο τελικό του 65ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Ρότερνταμ.

Η Stefania ήταν η 10η κατά σειρά τραγουδίστρια που βγήκε στη σκηνή και η πιο νεαρή συμμετέχουσα στη φετινή διοργάνωση, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με το "Last Dance", αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Φορώντας μια μωβ ολόσωμη φόρμα δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου την οποία συνδύασε με ψηλές μωβ μπότες, αλλά και με μωβ γάντια έκλεψε τις εντυπώσεις. Οι χορευτές που της συνόδευαν ήταν ντυμένοι στα λευκά.

Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού και ο Φωκάς Ευαγγελινός τη χορογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναίκα αραβικής καταγωγής δέχθηκε μόσχευμα από Ισραηλινό (βίντεο)

Microsoft: η ημερομηνία λήξης του Internet Explorer

Σίφνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό (εικόνες)