Ο ΠΑΟΚ Κυπελλούχος Ελλάδος

Επικράτησε του Ολυμπιακού και σήκωσε την κούπα ο Δικέφαλος του Βορρά. Εικόνες από τους πανηγυρισμούς στο γρασίδι και τα αποδυτήρια.

Το κύπελλο ξανά στον Πύργο το Λευκό! Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το όγδοο τρόπαιο της ιστορίας του και τέταρτο τα τελευταία πέντε χρόνια, επικρατώντας 2-1 του Ολυμπιακού στον τελικό του ΟΑΚΑ. Ο Κρμέντσικ στο 90΄ πέτυχε το χρυσό γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» που προηγήθηκε με πέναλτι του Βιεϊρίνια στο 36΄, ενώ είχε ισοφαρίσει για τους πρωταθλητές ο Εμβιλά στο 50΄.

Με τριάδα στην άμυνα παρατάχθηκαν και οι δύο φιναλίστ. Ο ΠΑΟΚ σε ένα ξεκάθαρο 5-4-1 που «βγήκε» στον Γκαρσία, αφού σε οργανωμένο παιχνίδι είχαν «σφραγιστεί» όλοι οι διάδρομοι για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ίδια συνταγή και για τους «ερυθρόλευκους», που όμως χάλασε αναγκαστικά με τον τραυματισμό του Παπασταθόπουλου, ο οποίος πήρε το ρίσκο να αγωνιστεί όμως αποχώρησε νωρίς. Ο Μαρτίνς δεν άλλαξε σχηματισμό, αλλά η τριάδα του περιλάμβανε μόνο έναν «καθαρόαιμο» στόπερ (Σεμέδο) και δύο κατά συνθήκη (Εμβιλά, Χολέμπας).

Η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού στο α΄ ημίχρονο ήταν μια ταχύτατη αντεπίθεση με τον Μασούρα να περνάει τη μπάλα στον Μπρούμα και τον Πασχαλάκη να νικάει τον Πορτογάλο σε τετ-α-τετ στο 13΄. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στα πρώτα 45 λεπτά, πλησίασε το γκολ με κεφαλιά του Σβιντέρσκι στο δοκάρι στο 26΄ και δέκα λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ. Πολύ έξυπνα ο Σβαμπ βγήκε πρώτος στη μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Εμβιλά «πέτυχε» το πόδι του Αυστριακού και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Σα έπεσε σωστά, όμως ο Βιεϊρίνια εκτέλεσε το τέλειο πέναλτι: δοκάρι και μέσα, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 στο ημίχρονο.

Όμως το προβάδισμα αυτό «έσβησε» πολύ γρήγορα... Στο 50΄ ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ και ο Γιαν Εμβιλά βρέθηκε εντελώς μόνος στη μικρή περιοχή. Με ένα πλασέ... προπόνησης «τιμώρησε» την... κοιμώμενη άμυνα του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε.

Το γρήγορο γκολ σε συνδυασμό με την είσοδο του Φορτούνη, ανέβασαν τον Ολυμπιακό και αποσυντόνισαν τους Θεσσαλονικείς που κινδύνευσαν με ολική ανατροπή, όταν στο 55΄ ο Πασχαλάκης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά «ψαράκι» του Μασούρα. Η κυριαρχία των πρωταθλητών συνεχίστηκε, χωρίς όμως την «ορμή» που επέδειξαν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Όσο κυλούσε ο χρόνος και ωρίμαζε στο σκεπτικό των παικτών η ιδέα της παράτασης, τα ρίσκα γίνονταν όλο και λιγότερα.

Όμως από δύο κόντρες ο ΠΑΟΚ «άγγιξε» το τρόπαιο με τον Κρμέντσικ να χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες λίγο πριν από το τέλος! Στο 84΄ βιάστηκε να «κρεμάσει» τον Σα και έστειλε τη μπάλα άουτ, ενώ στο 85΄ έφυγε μόνος του και πλάσαρε για να αποκρούσει με την άκρη του ποδιού του ο Πορτογάλος γκολκίπερ. Τόσο, όσο χρειαζόταν για να περάσει η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και ο Κρμέντσικ αναδείχθηκε σε ήρωας του τελικού. Από φοβερή ασίστ του Ζίβκοβιτς έφυγε ξανά στην «πλάτη» της άμυνας και αυτή τη φορά δεν αστόχησε. Πλάσαρε ψύχραιμα τον Σα και χάρισε στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο στο 90΄!

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Αουγκούστο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Παπασταθόπουλος (25΄λ.τρ. Ρέαμπτσουκ), Σεμέδο, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Καμαρά (90΄+1΄ Βαλμπουενά), Χολέμπας, Μπουχαλάκης, Μπρούμα (46΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί, Μασούρας (86΄ Χασάν)

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπάμπα (90+5΄ Μιχάι), Αουγκούστο, Σβαμπ, Ουάρντα (80΄ Τσιγγάρας), Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι (80΄ Κρμέντσικ)

