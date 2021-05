Κοινωνία

Χαρδαλιάς: επίθεση με γκαζάκια σε μαγαζιά της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός και καταστροφές από τον μηχανισμό που εξερράγη μέσα στην νύχτα.

Στόχος επίθεσης από άγνωστους, με γκαζάκια, έγιναν επιχειρήσεις της συζύγου του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Ο μηχανισμός, που αποτελείτο από τρία γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό εξερράγη γύρω στη 01:00 τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκε θραύση τζαμαριών και άλλες σημαντικές ζημιές στο γυμναστήριο, αλλά και στο κατάστημα ενδυμάτων.

Επί τόπου μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει πέντε προσαγωγές υπόπτων.