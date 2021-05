Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: διάσπαρτες εστίες για πέμπτη μέρα (εικόνες)

Τι αναφέρει η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσταση στην περιοχή, όπου επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες και πολλά εναέρια μέσα.

Μαίνεται για πέμπτη ημέρα η φωτιά στα Γεράνεια Όρη, με τους πυροσβέστες να καλούνται να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες, καθώς και πολλές αναζωπυρώσεις.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική στην ενημέρωση της, στις 06:00 της Κυριακής, «η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαΐου 2021, στην περιοχή Σχίνος Λουτρακίου Κορινθίας είναι σε εξέλιξη, με διάσπαρτες ενεργές καύσεις.

Συνολικά επιχειρούν 278 πυροσβέστες, 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ και το κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο “ΟΛΥΜΠΟΣ” ενώ έχουν κινητοποιηθεί επτά (7) Α/Φ, οκτώ (8) PZL, ένα (1) Ε/Π και ακόμη ένα (1) Ε/Π ως συντονιστικό.

Συνδρομή θα παρέχουν: δύο (2) Ε/Π του Ελληνικού Στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων πραγματοποιείται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη».

Η ατμόσφαιρα στο Αλεποχώρι και τον κάμπο της Μεγαρίδας παραμένει αποπνικτική, ενώ σε ισχύ παραμένουν και οι διακοπές της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Στέφανος Κολυκούρης ανέφερε ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς ότι, «το μόνο σίγουρο είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από καύση κλαδιών. Δεν μπορεί να είναι από αμέλεια, όταν ξέρεις ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και από τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φλόγα, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά».

Στις 9:00 το πρωί της Κυριακής θα βρίσκεται στο Αλεποχώρι κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά και αξιολόγηση για τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.