Κόσμος

Κίνα: δεκάδες νεκροί σε ορεινό μαραθώνιο

Φονικό "χτύπημα" από την κακοκαιρία που μαίνεται στην περιοχή, όπου διεξαγόταν ο αγώνας αντοχής των 100 χιλιομέτρων..

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν έναν αγώνα αντοχής ανώμαλου δρόμου απόστασης 100 χιλιομέτρων στη βορειοδυτική Κίνα, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Νωρίτερα, απολογισμός από ομάδες διάσωσης έκανε λόγο για 16 νεκρούς και πέντε αγνοούμενους.

"Βίαια και ακραία καιρικά φαινόμενα", με χαλαζόπτωση, παγωμένη βροχή και ισχυρούς ανέμους, έπληξαν μέρος αυτού του αγώνα αντοχής δρόμου στην επαρχία Γκανσού το Σάββατο περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, σκοτώνοντας 20 άτομα ενώ ένας άνθρωπος αγνοείται, ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης Μπαϊγίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οχτώ άνθρωποι επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο αγώνας ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί στο τουριστικό θέρετρο Κίτρινος Ποταμός Στόουν Φόρεστ στην κομητεία Τσινγκτάο.