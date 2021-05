Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: διασωληνωμένη σε ΜΕΘ η 44χρονη με την θρόμβωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει την κατάσταση της υγείας της ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ. Τι λέει για την συσχέτιση του εμβολίου με την εμφάνιση των θρόμβων.

«Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στην Εντατική του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται η 44χρονη, η οποία εμφάνισε θρομβώσεις, λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, δεν έχουν γίνει τα τεστ που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή, όπως έχει δηλώσει από το Σάββατο ο σύζυγος της, ο οποίος δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι μίλησε στα τρία ανήλικα παιδιά τους και τους είπε ότι πρέπει να ετοιμάσουν την κηδεία της μητέρας τους.

Επισήμως δεν υπάρχει ακόμη συσχέτιση της βλάβης στην υγεία της γυναίκας με το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, όπως φέρεται να ισχύει σύμφωνα με το προσωρινό πόρισμα του ΕΟΦ για τα άλλα δύο περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη, στην 47χρονη και στον 35χρονο, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια με την υγεία του.

Όπως είπε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, ο φάκελος της 44χρονης έχει σταλεί στον ΕΟΦ, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση για την τυχόν συσχέτιση της βλάβης στην υγεία της με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ: Πανηγυρισμοί στον Λευκό Πύργο όλη τη νύχτα (εικόνες)

Χαρδαλιάς: επίθεση με γκαζάκια σε μαγαζιά της συζύγου του

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: διάσπαρτες εστίες για πέμπτη μέρα (εικόνες)