Ατλέτικο Μαδρίτης: νεκρός 14χρονος σε πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα

Πως συνέβη η τραγωδία που «πάγωσε» τις θερμές εκδηλώσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε ατύχημα χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του ισπανικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο νεαρός, οπαδός της Ατλέτικο, χτύπησε σοβαρά το κεφάλι του σε ένα τοίχο ενώ κρεμόταν έξω από το παράθυρο ενός κινούμενου βαν στο κέντρο της Μαδρίτης.

Το αγόρι υπέστη καρδιακή ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, ανακοινώθηκε ο θάνατος του μία ώρα μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα, τόνισε μια πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης.

Ο 14χρονος βρισκόταν στο όχημα μαζί με την οικογένεια και φίλους του όταν συνέβη το ατύχημα.

Η Δημοτική Αστυνομία της Μαδρίτης ερευνά το τραγικό περιστατικό.

Χιλιάδες οπαδοί πανηγύριζαν στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας αφού η Ατλέτικο κέρδισε τον τίτλο της La Liga το Σάββατο για πρώτη φορά από το 2014.





