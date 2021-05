Υγεία - Περιβάλλον

Ο Άγης Εμμανούηλ θα τρέξει Αθήνα - Γλασκώβη για την κλιματική αλλαγή (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ηθοποιός και ακτιβιστής για τον υπερμαραθώνιο δρόμο. Τι δηλώνουν για το εγχείρημα του οι Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδασκάλου και Δημήτρης Καταλειφός

Ο ηθοποιός Άγης Εμμανουήλ ετοιμάζεται να τρέξει υπερμαραθώνιο 2.500 χιλιομέτρων από την Γλασκώβη στην Αθήνα, όπου θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου η Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει δίπλα μας και όχι μια ταινία που γυρίστηκε κάπου αλλού, αναφέροντας και την πρόσφατη αποκόλληση του τεράστιου παγόβουνου, με έκταση τριπλάσια της Νέας Υόρκης».

Όπως σημείωσε, ο αγώνας αρχική ήταν μεγαλύτερος, αλλά περιορίστηκε στα 2.421 χιλιόμετρα, ενώ τόνισε ότι αυτήν την περίοδο είναι σε αναζήτηση περισσότερων χορηγών.

Στην προσπάθεια του τον στηρίζουν αρκετοί συνάδελφοι του, όπως ο Λεωνίδας Κακούρης και η Κατερίνα Διδασκάλου που πρωταγωνιστούν στις «Άγριες Μέλισσες», αλλά και ο Δημήτρης Καταλειφός, οι οποίοι μιλούν για τον Άγη και το εγχείρημα του σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή:

