Κρουαζιέρα: Τι πρέπει να γνωρίζει ένας επιβάτης πριν την επιβίβασή του

Το μεγάλο στοίχημα για την ανάκαμψη της κρουαζιέρας. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας επιβάτης πριν την επιβίβασή του.

Το μεγάλο στοίχημα για την ανάκαμψη της κρουαζιέρας για το 2021 έχει ήδη ξεκινήσει, με το λιμάνι του Πειραιά να συγκεντρώνει για ακόμη μία φορά τα πρωτεία του κλάδου στην ανατολική Μεσόγειο, αφού σύμφωνα με στελέχη του κλάδου η «ανταγωνίστρια» Καραϊβική ακόμη παραμένει «κλειστή» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η προσπάθεια πραγματοποιείται σε ένα δυσμενές περιβάλλον λόγω της αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ωστόσο στα θετικά παραμένει η αγάπη των ξένων τουριστών για την Ελλάδα.

Περισσότερα από 40 κρουαζιερόπλοια με τουλάχιστον 450 αφίξεις, θα υποδεχθεί για τη φετινή περίοδο το λιμάνι του Πειραιά, ενώ το ντεμπούτο για τη φετινή τουριστική περίοδο έγινε ήδη με δύο κρουαζιερόπλοια το «Mein Schiff 5», με περίπου 1.000 επιβάτες και του «Costa Luminosa» με 600 επιβάτες.

Το λιμάνι του Πειραιά σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, αποτελεί σύμφωνα με φορείς της κρουαζιέρας, υπόδειγμα για την ασφαλή διέλευση των επιβατών και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, εξυπηρετώντας το σύνολο των κρουαζιερόπλοιων που έχουν αιτηθεί να το επισκεφθούν.

Παράλληλα τόσο στο μεγάλο λιμάνι όσο και σε άλλα λιμάνια υπάρχει κινητικότητα έτσι ώστε να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα υγείας.

Ως το τέλος του μήνα στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται 12 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ΟΛΠ, εντός του προβλήτα Κρουαζιέρας έχουν ήδη παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής τρεις αίθουσες για τη χρήση τους ως εγκαταστάσεις Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της Περιφέρειας για την υγειονομική επίβλεψη της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της covid-19.

Πάνω από 40 κρουαζιερόπλοια προγραμματίζονται να επισκεφθούν 45 ελληνικά λιμάνια μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου φέτος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Aida, Celebrity, Costa, Hapag Lloyd, MSC, Norwegian,Royal Caribbean, Seabourn, Silversea και TUI, μαζί με την Celestyal Cruises, έχουν σχεδιάσει σημαντικά προγράμματα κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο γι αυτήν την καλοκαιρινή σεζόν.

Ο Πειραιάς θα είναι το homeport για κρουαζιερόπλοια της Azamara Cruises, Celebrity Cruises, της Celestyal Cruises, της Holland America Cruise Line, της Norwegian Cruise Line, της Seabourn Cruises και της Silversea Cruises.

Μάλιστα η Celebrity επέλεξε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας για το παγκόσμιο ντεμπούτο του νεότερου σκάφους της, του «CelebrityApex».

Ακόμα, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο στην Ελλάδα είναι λιμάνια που ξεχωρίζουν στο σχεδιασμό των εταιρειών για homeporting.

Η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία πριν την πανδημία άγγιζε τα 500 εκατ. ευρώ σε ετήσια έσοδα προσφέροντάς άμεσα και έμμεσα σχεδόν 12.000 θέσεις εργασίας.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας επιβάτης κρουαζιέρας πριν την επιβίβασή του

O πλοίαρχος Γιώργος Κουμπενάς, επιχειρησιακός διευθυντής της Celestyal Cruises, Optimum Shipmanagement Services S.A και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξηγεί τη διαδικασία που θα ακολουθεί φέτος κάθε επιβάτης, προκειμένου να ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο, που πραγματοποιεί κυκλικά περιηγητικά ταξίδια στην Ελλάδα.

Αναφέρει ότι 72 ώρες πριν την επιβίβασή του, θα πρέπει να έχει είτε διαγνωσθεί αρνητικός σε εργαστηριακό έλεγχο για covid-19 με τη μέθοδο PCR, είτε να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού από δημόσια Αρχή και να έχουν περάσει 14 ημέρες, είτε να έχει test αντισωμάτων από κορονοϊό.

Τονίζει ότι σύμφωνα με την οδηγία του προγράμματος Healthy Gateways της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη διάρκεια του embarkation (διαδικασία επιβίβασης στο πλοίο) στον κάθε επιβάτη θα γίνεται επιπλέον rapid test, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική δήλωση υγείας στην οποία θα αναφέρονται διάφορες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση υγειονομικού κινδύνου.

Κατά την είσοδο των επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο είναι υποχρεωτική και η θερμομέτρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους επιβάτες πριν την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου είναι θετικός στην ανίχνευση covid δεν θα μπορεί να ταξιδέψει και αν είναι μαζί με οικογένεια θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ να οδηγηθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Σύμφωνα με τα γενικά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι επιβάτες θερμομετρούνται καθημερινά μέσα στο πλοίο όπου υπάρχουν αυτόματοι σταθμοί θερμομέτρησης. Υπάρχουν επίσης προειδοποιητικές πινακίδες και σήμανση για την τήρηση των μέτρων υγιεινής, όπως μάσκα και συχνό πλύσιμο των χεριών, ενώ σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, διατηρείται μειωμένη χωρητικότητα σε όλα τα σαλόνια και τα εστιατόρια του πλοίου για την τήρηση αποστάσεων και την αποφυγή συνωστισμού.

Η εξυπηρέτηση των επιβατών στα μπουφέ και στα εστιατόρια του κρουαζιερόπλοιου, γίνεται αποκλειστικά από μέλη του πληρώματος. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει διαθέσιμος αριθμός καμπινών απομόνωσης σε ποσοστό του συνολικού αριθμού επιβαινόντων.

Ο κ.Κουμπενάς προσθέτει ότι σχεδόν σε όλα τα πλοία στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει επανακυκλοφορία του αέρα, και συγκεκριμένα ο φυσικός αέρας αφού ψύχεται εισέρχεται στο σύστημα διατηρώντας την ψύξη στους χώρους του κρουαζιερόπλοιου, στη συνέχεια απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση των πλοίων της Celestyal Cruises έχει εγκατασταθεί και σύστημα απολύμανσης του αέρα με ιονισμό "ATMOS" για τους δημοσίους χώρους καθώς και ειδικά φίλτρα, σειράς HEPA (υψηλής Απόδοσης Απορρόφησης Σωματιδίων) όπου αυτό απαιτείται.

Επίσης υπάρχει καθημερινή απολύμανση από το πλήρωμα του πλοίου στις καμπίνες και σε όλους τους χώρους επιβατών και πληρώματος.

Τα ενισχυμένα ιατρικά κέντρα των πλοίων με δυνατότητα εκτέλεσης μοριακών (PCR) test και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ασφάλεια και την υγιεινή των επιβατών και του πληρώματος.

«Bubble» και «Green» κρουαζιέρες

Η κάθε εταιρεία κρουαζιέρας εφαρμόζει τη δικιά της πολιτική στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πρωτοκόλλων, όσον αφορά τον τρόπο διακίνησης των επιβατών στα λιμάνια που επισκέπτεται.

Όπως αναφέρουν τα στελέχη του κλάδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φετινή καλοκαιρινή σεζόν θα ξεκινήσει με δύο τύπους κρουαζιέρας τις «bubble» και τις «green».

Στις green, η αλλιώς πράσινες κρουαζιέρες, όλοι οι επιβάτες όσο και τα πληρώματα των πλοίων που θα είναι εμβολιασμένα κατά της covid-19 και θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στα λιμάνια στα οποία θα πιάνει το πλοίο, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που προβλέπονται.

Στις κρουαζιέρες που έχει υιοθετηθεί το «safe bubble» στα ελληνικά «ασφαλής φούσκα», ακόμα και οι εμβολιασμένοι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα να «κατέβουν» στους προορισμούς τους, μόνο ακολουθώντας οργανωμένες εκδρομές που έχει προγραμματίσει το πλοίο.

Επίσης κάποιες εταιρίες ακολουθούν μία ακόμη αυστηρότερη πολιτική, η οποία περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των επιβατών και την υποχρέωση να ακολουθεί τις οργανωμένες εκδρομές του πλοίου.

Η προετοιμασία των λιμανιών

Σημαντικό ρολό παίζει και η προετοιμασία των λιμανιών για την εξυπηρέτηση των πλοίων και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. Για τον σκοπό αυτό τα λιμάνια έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες Τα λιμάνια επιβίβασης (home ports), τα λιμάνια ανάγκης (contingency ports) και τα λιμάνια προσέγγισης (transit ports).

Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα από τρία κρούσματα επάνω στο πλοίο που δεν σχετίζονται μεταξύ τους τότε και μετά την εξέταση της περίπτωσης από ειδική επιτροπή υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από το πλοίο να επιστρέψει στον λιμένα επιβίβασης. Τα λιμάνια ανάγκης μπορούν να υποδεχτούν πιθανά μεμονωμένα κρούσματα ενώ τα λιμάνια προσέγγισης δεν έχουν τις σχετικές υποδομές για την υποδοχή τυχόν κρουσμάτων.

Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων της Celestyal Cruises

Η ελληνική κρουαζιέρα επανεκκινεί στις 12 Ιουνίου. Προχωράμε με την ασφαλή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων μας αυτό το καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα στις 12 Ιουνίου με τo Celestyal Crystal που θα πραγματοποιεί home porting από το λιμάνια του Πειραιά κα του Λαυρίου με κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων, αναφέρει ο επιχειρησιακός διευθυντής της εταιρείας, πλοίαρχος Γιώργος Κουμπενάς. Το κρουαζιερόπλοιο θα επισκέπτεται την Πάτμο, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μήλο και την Αγ.Νικόλαο στην Κρήτη.

Στις 28 Ιουνίου θα ξεκινήσει το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia που θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες με την ονομασία «Μυθικό Αρχιπέλαγος» από το λιμάνι του Λαυρίου και θα επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Άγιο Νικόλαο, τη Ρόδο και τη Λεμεσό στην Κύπρο και θα πραγματοποιεί αφιξοαναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου έως και τις 30 Αυγούστου 2021. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Από τις 30 Αυγούστου και για το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου, το Celestyal Olympia θα πραγματοποιεί τις κρουαζιέρες τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» και «Εικόνες Εξερεύνησης» από το λιμάνι του Λαυρίου. Για όσους επιβιβάζονται και αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και την Αθήνα.

Η Celestyal Cruises σημειώνει ότι είναι η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας που θα επισκέπτεται σε εβδομαδιαία βάση τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πολλές επιλογές για επιβίβαση και αποβίβαση επισκεπτών οι οποίοι θα μπορούν να μεταβούν τόσο αεροπορικώς από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, όσο και οδικώς από άλλες χώρες της Βαλκανικής και τη Βόρεια Ελλάδα.

