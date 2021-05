Κοινωνία

Φίδι δύο μέτρων σήκωσε γειτονιά στο “πόδι”

Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι μιας ολόκληρης γειτονιάς στον Βόλο. Τι ζητούν.

Η εμφάνιση ενός φιδιού δύο μέτρων σήκωσε μία ολόκληρη γεινονιά στον Βόλο στο "πόδι".

Το φίδι εντοπίστηκε κάτω από τον Περιφερειακό δρόμο , σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Τζον Αργύρη με Καλλιθέας, σε σημείο όπου υπάρχουν παράλληλα, πολλά χόρτα.

Μάλιστα αυτόπτης μάρτυρας, τόνισε ότι στο χρόνο που οι κάτοικοι μπόρεσαν να δουν το φίδι, κρατούσε στο στόμα του και ένα ποντίκι. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι, είναι τη λήψη μέτρων με ψεκασμούς κ.λ.π. και κόψιμο των χόρτων που σε κάποιες περιπτώσεις, αγγίζουν μεγάλο ύψος.

