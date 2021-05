Πολιτική

Τσιάρας για Γλυκά Νερά στον ΑΝΤ1: αύξηση ποινών για τα ειδεχθή εγκλήματα

Τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την Συνεπιμέλεια και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην συζήτηση και την ψήφιση του νομοσχεδίου.

«Δυστυχώς για διαφορετικούς λόγους, κάθε πολιτική παράταξη οχυρώθηκε πίσω από διαφορετική επιχειρηματολογία. Από την πρώτη προσπάθεια που κάναμε με συναδέλφους από άλλα κόμματα ήταν θετικοί, ενώ εκ των υστέρων, χωρίς να φέρουν προτάσεις, αντιτάχθηκαν, για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, που υπερψηφίστηκε και με διαρροές από βουλευτές της ΝΔ.

Όπως είπε ο Κώστας Τσιάρας, «Μόνο το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέταξε πόρισμα, αλλά έμεινε στο συρτάρι γιατί διαφωνούσε ο επόμενος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα, το οποίο εμείς φέραμε στην Βουλή, με τεράστια κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τα παιδιά».

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, σχολιάζοντας τις διαφωνίες των κ. Γιαννάκου και Κεφαλογιάννη, «είναι ένα θέμα που προκαλεί τεράστια κοινωνική ένταση και αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις που εκφράζονται από κάθε βουλευτή. Δεν σας κρύβω ότι βουλευτές της αντιπολίτευσης με έπιασαν κατ΄ ιδίαν και μου είπαν ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσιάρας, «ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια του νομοσχεδίου, προβλέπει επιμόρφωση περίπου 900 δικαστών πρώτης γραμμής, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα κάθε περίπτωση για την συνεπιμέλεια», ενώ σημείωσε ότι «δεν είναι εύκολο να πει κάποιος ότι μπορούμε να οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά και γεωγραφικά, οικογενειακά δικαστήρια, τα οποία υπάρχουν σήμερα ως τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας».

«Πέρα από την επιμόρφωση των δικαστών, το νόημα είναι ότι οι δύο γονείς θα πρέπει να τα βρουν πριν φτάσουν στα δικαστήρια, προκειμένου να αποφύγουν την ψυχική ταλαιπωρία την δική τους και κυρίως την ψυχική ταλαιπωρία του παιδιού», συμπλήρωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι «η μεγαλύτερη ανησυχία που διατυπώθηκε στην διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου ήταν τα τυχόν κενά που αφορούν την βία κατά των γυναικών, τα οποία δεν υπάρχουν και αυτό έχει προβλεφθεί με σαφείς και αυστηρές διατάξεις», αναφέροντας ακόμη ότι «ο εισαγγελέας μπορεί να κρίνει ακόμη και την διαδικασία της επικοινωνίας, σε περίπτωση κακοποιητικής συμπεριφοράς από έναν γονιό».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι δεν αλλάζει κάτι σε ότι αφορά τις διατροφές, ενώ παρατήρησε ότι «καταγράφεται αύξηση 65% από το 2015 στο 2019 στον αριθμό των αιτήσεων στα δικαστήρια που αφορούν οικογενειακές υποθέσεις, υπάρχουν πολλές καταδίκες από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τακτικές αναφορές από τον Συνήγορο του Πολίτη για τέτοια θέματα και επιχειρήσαμε κατά έναν τρόπο να φθάσουμε κοντά στον μέσο όρο όσων ισχύουν στην Ευρώπη»

«Το παιδί έχει εργαλειοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διένεξη μεταξύ των γονέων. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να προστατευθεί το παιδί. Δυστυχώς ακούστηκαν και μάλιστα από πολιτικούς αρχηγούς κουβέντες για «παιδί – βαλίτσα», «παιδί – λάστιχο» και άλλες τέτοιες που δείχνουν με πόση ελαφρότητα αντιμετωπίστηκε από μέρους τους το θέμα», είπε κλείνοντας την αναφορά του στην συνεπιμέλεια.

Δεδομένη η αύξηση ποινών για ειδεχθή εγκλήματα

Σε ότι αφορά την αυστηροποίηση των ποινών, με αφορμή την δολοφονία στα Γλυκά Νερά, είπε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει το πόρισμα της επιτροπής παρακολούθησης του νέου Ποινικού Κώδικα, που μελετά το νέο καθεστώς και θα κάνει προτάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν ατέλειες στην αλλαγή που έγινε.

Σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχει και αυξημένη κοινωνική πίεση μετά από το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά και τα σεξουαλικά αδικήματα κυρίως κατά ανηλίκων και ανέφερε ότι με βάση τις εκτιμήσεις και την ενημέρωση που έχει, θα υπάρξει πρόταση για αυστηροποίηση σε ότι αφορά τις ποινές και δη την έκτιση τους από τους καταδικασμένους για τέτοιες πράξεις.

«Εννοείται ότι θα υπάρξει αύξηση ποινών» είπε εμφατικά ο κ. Τσιάρας, λέγοντας ότι στόχος ειναι, μετά απο διαβούλευση, η νομοθέτηση με τρόπο που θα κάνει τους πολίτες να ασιθάνονται ασφάλεια και παράλληλα να ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αίσθημα

