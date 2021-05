Οικονομία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Πέτσας: 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες και έως 6000 για οικοσυσκευές

Στο Αλεποχώρι κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για μια πρώτη καταγραφή των ζημιών.

Την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική με 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες και μέχρι 6.000 ευρώ για δαπάνες οικοσκευής, μετά την πρώτη καταγραφή των ζημιών, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας από το Αλεποχώρι όπου βρίσκεται από νωρίς το πρωί κυβερνητικό κλιμάκιο.

Σε δηλώσεις του μετά από τη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι μετά από αυτές τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας που θα χορηγήσει το υπουργείο Εσωτερικών, θα ακολουθήσει σειρά δαπανών από τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση των πληγεισών περιοχών, τη στεγαστική συνδρομή, την οικιστική στήριξη και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται επίσης από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τους γενικούς γραμματείς Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο, Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Πέτσας ευχαρίστησε όλους όσοι επιχείρησαν στην περιοχή, το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αυτοδιοίκησης και τους εθελοντές.

