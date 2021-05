Κονγκό: Τρόμος από την έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο (εικόνες)

Στάχτη και καπνός στον ουρανό από την έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο.

Χιλιάδες κάτοικοι του Κονγκό, που είχαν διαφύγει στη διάρκεια της νύκτας από την Γκόμα, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προς τη Ρουάντα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, επιστρέφουν σήμερα το πρωί στα σπίτια τους, σύμφωνα με δημόσια μέσα ενημέρωσης της Ρουάντας.

Πέντε χιλιάδες έως 7.000 άνθρωποι είχαν διασχίσει τα σύνορα και είχαν καταφύγει σε σχολεία και χώρους λατρείας στη Ρουάντα, σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία της Ρουάντας (RBA), η οποία μεταδίδει το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

«Αυτή τη στιγμή, οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είχαν βρει καταφύγιο στη Ρουάντα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, συνεχίζουν να επιστρέφουν στη χώρα τους», ανέφερε σήμερα το πρωί η RBA μέσω του Twitter.

Το Νιραγκόνγκο, που δεσπόζει στην Γκόμα, εξερράγη χθες, Σάββατο, το βράδυ, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Κονγκό να διατάξει την εκκένωση της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας διέφυγαν μαζικά, κυρίως προς τη Ρουάντα.

Σήμερα το πρωί ο ρους της λάβας είχε σταματήσει και το πύρινο ποτάμι είχε ακινητοποιηθεί στα βορειοανατολικά της Γκόμα, ενώ οι άνθρωποι άρχιζαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

«Δόξα τω Θεώ η ηφαιστειακή έκρηξη ηρέμησε βόρεια του αεροδρομίου της Γκόμα, οι πληθυσμοί που έφυγαν επιστρέφουν σιγά - σιγά στα σπίτα τους στην Γκόμα», επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ο Βενσάν Καρέγκα, ο πρεσβευτής της Ρουάντας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

H RBA ανήρτησε φωτογραφίες που εικονίζουν πολλούς ανθρώπους σε πορεία, μερικοί κρατώντας βαλίτσες ή στρώματα, και να φθάνουν στη μεθοριακή πόλη Ρουμπάβου, στην πλευρά της Ρουάντας.

Εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε εκεί την άφιξη χιλιάδων ανθρώπων.

«Μερικοί Κονγκολέζοι, που μίλησαν στη RBA, εξέφρασαν τη χαρά τους για τη θερμή υποδοχή που έτυχαν στη Ρουάντα», υπογράμμισε η RBA.

Όπως διευκρινίζει η RBA, σήμερα το πρωί δεν υπάρχουν ορατές ενδείξεις εκρήξεων στο ηφαίστειο, αλλά υπάρχει πολύς καπνός στην ατμόσφαιρα.

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYLpic.twitter.com/AGuda61bs0— ABC News (@ABC) May 23, 2021