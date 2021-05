Κόσμος

“Συγγνώμη” για την συνέντευξη της Νταϊάνας ζήτησε ο Μάρτιν Μπασίρ

Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, στον απόηχο του σάλου των κατηγοριών για εξαπάτηση, με στόχο να καταφέρει να κάνει την θρυλική συνέντευξη.

Ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ, ο οποίος κατηγορείται για απάτη για την εκρηκτική συνέντευξη που είχε πάρει το 1995 από τη Λαίδη Νταϊάνα, ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, αλλά χαρακτήρισε «παράλογο» να συνδέονται οι πράξεις του με το βίαιο θάνατο της μητέρας τους. Περισσότερα από 25 χρόνια μετά απ' αυτή την εκρηκτική για τη βρετανική μοναρχία συνέντευξη της Λέιντι Ντι, μια ανεξάρτητη έκθεση κατήγγειλε την Πέμπτη τις μεθόδους «εξαπάτησης» που χρησιμοποιήθηκαν απ' αυτόν το δημοσιογράφο για να την πάρει, με αποτέλεσμα το BBC να ζητήσει συγγνώμη.

Ο αδελφός της Νταϊάνας, ο Τσαρλς Σπένσερ, είχε υποστηρίξει πως ο Μάρτιν Μπασίρ του είχε δείξει παραστατικά --που αποδείχθηκαν πλαστά--, τα οποία αποδείκνυαν πως οι υπηρεσίες ασφαλείας πλήρωναν δύο πρόσωπα στην Αυλή για να κατασκοπεύουν την αδελφή του. Αυτό ήταν που τον ώθησε, σύμφωνα με τον ίδιο, να παρουσιάσει τον δημοσιογράφο στην Λέιντι Ντι.

Ο Μπασίρ, ερωτηθείς από τους Sunday Times, εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του προς τους γιούς της πριγκίπισσας, τον Χάρι και τον Ουίλιαμ. «Ουδέποτε θέλησα να βλάψω την Νταϊάνα με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πιστεύω πως την βλάψαμε», δήλωσε στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με τον Ουίλιαμ, η συνέντευξη συνέβαλε στο να επιδεινωθεί περαιτέρω η σχέση ανάμεσα στους γονείς του και «τροφοδότησε τους φόβους, την παράνοια και τη μοναξιά των τελεταίων χρόνων» της ζωής της Νταϊάνας.

Ο Χάρι, από την πλευρά του, έφθασε να πει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο θάνατο της μητέρας του και «αυτή την κουλτούρα της εκμετάλλευσης και πρακτικών αντίθετων σε οποιαδήποτε δεοντολογία».

Η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το 1997 στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών.

«Δεν πιστεύω πως θα μπορούσα να θεωρηθώ υπεύθυνος για πολλά απ' αυτά που συνέβαιναν στη ζωή της και για τα περίπλοκα προβλήματα που περιέβαλλαν αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο Μπασίρ. «Πιστεύω ότι το να λέει κανείς ότι είμαι ατομικά υπεύθυνος είναι παράλογο και άδικο».

Η συνέντευξη του 1995, την οποία μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν σχεδόν 23 εκατομμύρια τηλεθεατές, είχε πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που είχε θέσει η Νταϊάνα, υπογράμμισε, και οι δυο τους παρέμειναν μετά πολύ καλοί φίλοι.

«Τρία πρόσωπα» στο γάμο

«Η οικογένειά μου κι εγώ την λατρεύαμε», συνέχισε αποκαλύπτοντας πως η Νταϊάνα είχε επισκεφθεί τη σύζυγό τους και το νεογέννητο παιδί τους στο νοσοκομείο και ότι η πριγκίπισσα είχε οργανώσει μια γιορτή γενεθλίων για ένα από τα παιδιά του στο παλάτι του Κένσινγκτον. Ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη λύπη του για τα πλαστά παραστατικά, όμως υπογράμμισε πως δεν είχαν «καμιά σχέση» με τις αποκαλύψεις που έγιναν στη διάρκεια της συνέντευξης.

Σ' αυτήν η Νταϊάνα είχε πει πως υπήρχαν «τρία πρόσωπα» στον γάμο της --αναφερόμενη στη σχέση που διατηρούσε ο Κάρολος με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς-- και είχε παραδεχθεί πως διατηρούσε και η ίδια μια σχέση.

Ο Μπασίρ δεν ήταν πολύ γνωστός την εποχή εκείνη, αλλά συνέχισε με μια επιτυχημένη καριέρα, παίρνοντας συνέντευξη μεταξύ άλλων από τον Μάικλ Τζάκσον. Ο εκλιπών σήμερα ποπ σταρ είχε προσφύγει μετά στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο κατηγορώντας τον Μάρτιν Μπασίρ ότι έδωσε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τη συμπεριφορά του και τη διαγωγή του ως πατέρα.

Ο δημοσιογράφος εργάσθηκε στη συνέχεια για το BBC ως ανταποκριτής αρμόδιος για θέματα θρησκείας, μέχρι την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα για λόγους υγείας, λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Ντάισον.

