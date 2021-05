Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Γενοκτονία των Ποντίων: ιερός σκοπός η διεθνής αναγνώριση

Στις εκδηλώσεις που έγιναν στην Μητρόπολη και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συμμετείχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρέστη σήμερα το πρωί στην Επιμνημόσυνη Δέηση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.

Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου και υπογράμμισε ότι η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στον ιερό σκοπό της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας.

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Με οδύνη τιμάμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού, που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο πριν από έναν αιώνα.

Η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στον ιερό σκοπό της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας. H παγκόσμια κοινότητα οφείλει να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή, διασφαλίζοντας έμπρακτα τον σεβασμό του ύψιστου δικαιώματος στη ζωή και της ανεκτικότητας σε κάθε εθνική, θρησκευτική ή άλλη ταυτότητα.

Η απερίφραστη καταδίκη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι πράξη με βαθιά πολιτική και ανθρώπινη αξία και λειτουργεί αποτρεπτικά στο μέλλον».

