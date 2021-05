Παράξενα

Eurovision: Έκανε χρήση ναρκωτικών ο Ιταλός νικητής; (εικόνες)

Το επίμαχο πλάνο που προκάλεσε σάλο και η απάντηση του καλλιτέχνη.

Μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision αναδείχθηκε η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα τερμάτισε 10η.

Οι Maneskin και το τραγούδι Zitti E Buoni κατάφεραν να συγκεντρώσουν 524 βαθμούς και να σηκώσουν το τρόπαιο του διαγωνισμού τραγουδιού. Ο Damiano David, ο frontman του συγκροτήματος, ξεσήκωσε με τη φωνή και την ενέργειά του τους fans του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ωστόσο ένα πλάνο του από την ώρα της ψηφοφορίας έκανε τους τηλεθεατές να προβληματιστούν.

Στα πλάνα φαίνεται ο τραγουδιστής να σκύβει στο τραπέζι και να κάνει μία περίεργη κίνηση κάνοντας πολλούς να αναρωτηθούν ένα έκανε χρήση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο τραγουδιστής για το επίμαχο πλάνο και απάντησε ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών.

“Είμαστε σοκαρισμένοι για το τι λένε ορισμένοι άνθρωποι για τον Damiano ότι έκανε ναρκωτικά. Είμαστε πραγματικά κατά των ναρκωτικών και δεν έχουμε κάνει ποτέ χρήση κοκαΐνης. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τεστ γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Είμαστε εδώ για να παίξουμε μουσική και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη μας στη Eurovision και ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν. Το Rock & Roll δεν θα πεθάνει ποτέ. Σας αγαπάμε”, έγραψαν οι Maneskin σε ανάρτησή τους στο Instagram.

