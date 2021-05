Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για την Μάχη της Κρήτης: Γιορτάζουμε σήμερα την κρητική ψυχή

Εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της Μάχης της Κρήτης παρουσία του υπουργού Άμυνας

Το μήνυμα της Μάχης της Κρήτης, είναι πάντα διαχρονικό και επίκαιρο, τόνισε σήμερα από τα Χανιά ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 80 χρόνων.

Παράλληλα ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζουν στο ακέραιο τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρέστη στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Σε δήλωση του αναφερόμενος στην Μάχη της Κρήτης τόνισε ότι, «είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στην πρώτη φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο έχει την δική του αξία και για μας τους Έλληνες, μια αφορμή για να γιορτάσουμε την κρητική ψυχή. Για να αναλογιστούμε όπως είχε πει και ο Νίκος Καζαντζάκης, το αίσθημα της ευθύνης που δίνει σε μας τους άρχοντες του τόπου η ανάγκη να φανούμε αντάξιοι αυτής της ψυχής. Το μήνυμα της Μάχης της Κρήτης είναι διαχρονικό και επίκαιρο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε: «Είμαστε αξιόμαχοι. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια γι΄αυτό. Πάντα ήμασταν αξιόμαχοι, απλά η προσπάθεια που συνεχίζεται και αποδίδει καρπούς είναι να καταστούμε ακόμα περισσότερο αξιόμαχοι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αγορές καινούργιων εξοπλιστικών συστημάτων και την αναβάθμιση και με την ολοκληρωμένη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων που είναι αρκετά, αλλά και με παρεμβάσεις για να αναβαθμιστεί και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που είναι άλλωστε και η ειδοποιός διαφορά. Πολλαπλασιαστής ισχύος όπως λέμε. Και στα δύο αυτά πεδία, στις δύο κατευθύνσεις, έχουμε κάνει νομίζω αρκετά αυτά τα δύο χρόνια. Η δουλειά μας και το καθήκον μας σαν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας με τις εντολές και την έγκριση ασφαλώς του Πρωθυπουργού, είναι να κάνουμε τις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ακόμα καλύτερα την δουλειά τους όπως ξέρουν και μπορούν».

Παράλληλα επεσήμανε ότι, «είναι ευκαιρία σήμερα, να διαβεβαιώσω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως ικανές να αρθούν στο ύψος της περίστασης και να διασφαλίσουν στο ακέραιο και στο απόλυτο, τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Από τα Χανιά ο κ. Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε και στην αποδοχή εκ μέρους των ελλήνων πολιτών στο έργο των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο λαός αντιλαμβάνεται όπως είπε «την ωφέλεια από την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων σε καιρό ειρήνης, σε διάφορες δραστηριότητες, υποστηρικτικές αν θέλετε της κοινωνίας, σε φυσικές καταστροφές, στο έργο επικούρησης και βοήθειας διακομιδών ασθενών, στην υγειονομική κρίση με την πολύ έντονη εμπλοκή στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντοτε παρούσες. Και επειδή είναι μια αποτελεσματική και καλοδουλεμένη μηχανή με αίσθηση καθήκοντος και απόλυτο εξοπλισμό και άρτια εκπαίδευση παράγει έργο και φέρνει αποτέλεσμα. Και αυτό έχει αντίκτυπο όσο αφορά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Απλά όπως θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά είναι να τους δώσουμε τα μέσα να κάνουν ακόμα καλύτερα την δουλειά τους. Ξέρουν και μπορούν να την κάνουν».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρακολούθησε παρέλαση αντιπροσωπειών πολιτιστικών και παραδοσιακών συλλόγων των Χανίων με τις σημαίες τους στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με αφετηρία το φρούριο του Φιρκά και τερματισμό το Νεώριο Μόρο. Η παρέλαση έγινε υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις, έδωσαν ακόμα οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ξένων αντιπροσωπειών. Τις ένοπλες δυνάμεις, εκπροσώπησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

