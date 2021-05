Οικονομία

Ξενοδοχεία: Πώς θα λειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι

Ευέλικτα και λειτουργικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων. Πώς θα λειτουργήσουν.

Ευελιξία και λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ισχύουν ήδη την τρέχουσα τουριστική χρονιά, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Κωνσταντίνα Σβήνου, σημειώνοντας ότι πλέον βρέθηκε η λύση για το σοβαρό θέμα του μπουφέ που πέρυσι δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία κυρίως των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Ειδικότερα, από φέτος οι πελάτες των ξενοδοχείων θα μπορούν να σερβίρονται μόνοι τους στο μπουφέ και όχι με τη βοήθεια του προσωπικού του ξενοδοχείου, όπως γινόταν πέρυσι που δημιουργούσε προβλήματα καθυστερήσεων στη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών. Έτσι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν μπουφέ, υποχρεούνται με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολα να παρέχουν απολυμαντικό χεριών στην είσοδο του μπουφέ, αλλά και ταυτόχρονος έλεγχος ότι αυτό γίνεται από τους πελάτες. Την ίδια στιγμή, υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού στα φαγητά κλπ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα οι πελάτες να προμηθεύνται γάντια μιας χρήσης προκειμένου να πιάσουν τη λαβίδα κλπ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού - χώρου τραπεζαρίας για άλλες δραστηριότητες, εκτός αυτής της εστίασης.

Σταχυολογώντας τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολα τονίζεται μεταξύ άλλων ότι στα υπνοδωμάτια - κοιτώνες, η δυναμικότητά τους περιορίζεται στο 50% και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών. Μάλιστα, κατά την είσοδο των πελατών θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση και θα συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. Να σημειωθεί ότι τα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού, η μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη),τα γάντια μιας χρήσης είναι πλέον στην καθημερινότητα τους. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου, όπως τονίζεται.

Παράλληλα για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού ισχύουν τα εξής μέτρα:

Ελάττωση του αριθμού των προσερχομένων στο 50% της προβλεπόμενης δυναμικότητας της μονάδας. Υποχρεωτική αυξημένη παρουσία ιατρικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Κατά την προσέλευση, πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. Συνιστάται η πραγματοποίηση μοριακού τεστ (τις τελευταίες 72 ώρες), ενώ η η χρήση των εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά καταλύματα προαιρετικά μπορούν και φέτος να διαθέτουν δωμάτια καραντίνας τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ζωτικής σημασίας για τον πελάτη, αποτελεί η θέσπιση του σήματος Πιστοποίησης "Health First", το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περιεχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.

