Ακάρ: η Τουρκία δεν έχει κάνει καμία Γενοκτονία στην ιστορία της

Αντιστόρητες προκλήσεις από τον Τούρκο ΥΕΘΑ, ο οποίος φθάνει να κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό!

Τραβά ξανά το σχοινί των προκλήσεων η Άγκυρα, λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα, με τον Υπ. Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, κατά την επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής της ναυαρχίδας του τουρκικού Ναυτικού, να κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό!

Ο Τούρκος υπουργός, συνοδευόμενος από σύσσωμη τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας του επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής το ναυπηγείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατασκευάζεται το σκάφος αμφίβιων επιχειρήσεων πολλαπλού ρόλου, Anadolu.

Εκεί, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά κατηγορώντας την Ελλάδα ότι υπονομεύει τον διάλογο και τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης των διαφορών καθώς και ότι δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο.

Συγκεκριμένα, ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε:

«Οι Έλληνες γείτονές μας με τις πράξεις και λόγια τους κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να υπονομεύσουν το έργο που γίνεται και τη θετική πορεία. Θέλω να τους υπενθυμίσω ότι αυτός είναι αδιέξοδο. Δεν θα καταλήξουν κάπου με αυτές τις δηλώσεις και τις προκλήσεις. Αυτό που επιζητούμε εμείς είναι το Διεθνές Δίκαιο. Πώς αμφισβητείτε εσείς τα άρθρα που υπάρχουν σε διεθνείς συμφωνίες; Είμαστε υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν θα αφήσουμε ποτέ να καταπατηθούν τα δικαιώματα της χώρας μας και του έθνους μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ένα τετελεσμένο γεγονός. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό».

Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ασκεί επεκτατική πολιτική, λέγοντας «Υπενθυμίζω στους Έλληνες γείτονές μας να λένε τα σωστά και τις αλήθειες. Όσοι αποκαλούν την Τουρκία «επεκτατική», να κοιτάξουν πρώτα τη δική τους την ιστορία, να δουν τις εξελίξεις από το 1821 μέχρι σήμερα, να κοιτάξουν στον χάρτη. Εκεί είναι πολύ σαφές ποιος είναι επεκτατικός και πώς έχει εξαπλωθεί. Είναι μεγάλο λάθος να κατηγορούμε την Τουρκία για επεκτατισμό και να δείχνουμε την Τουρκία ως απειλή, όταν όλες αυτές οι αλήθειες βρίσκονται ενώπιον μας. Οι Έλληνες γείτονες μας να βασίζονται στον εαυτό τους και όχι στους προστάτες τους».

Τέλος, ο Χουλουσί ο Ακάρ αρνήθηκε ότι έγιναν οι γενοκτονίες των αρμενικών και ελληνικών πληθυσμών, ισχυριζόμενος ότι στο θέμα αυτό η τουρκική ιστορία είναι καθαρή και δηλώνοντας «Η τουρκική ιστορία είναι πολύ σαφής, ξεκάθαρη και διαφανής. Το κούτελο αυτού του έθνους είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχει γενοκτονία στην ιστορία μας. Χθες η Αρμενία, σήμερα η Ελλάδα βγαίνουν με κάποιους δικούς τους ισχυρισμούς. Αυτό είναι παραλήρημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα, είναι λάθος. Είναι μία κίνηση σε βάρος της θετικής πορείας, τη συνεργασίας και την ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων».

