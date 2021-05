Πολιτισμός

Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΣΗΕΑ: “Δημοκρατία, Δεοντολογία, ΜΜΕ και Δημοσιογράφοι”

Δείτε πως μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και να συμμετέχετε στην εκδήλωση με τους διακεκριμένους ομιλητές. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας, με θέμα «Δημοκρατία, Δεοντολογία, ΜΜΕ και Δημοσιογράφοι», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.

Οι οδηγίες για την παρακολούθηση της ημερίδας με διαδραστική συμμετοχή και τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ημερίδα θα προβληθεί ζωντανά, μέσω livestreaming, από την πλατφόρμα «YouTube» στο κανάλι της ΕΣΗΕΑ «ΕΣΗΕΑ – JUADN» και από την ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ www.esiea.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2021

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το event (URL) (ctrl+κλικ): https://esiea.webex.com/esiea/j.php?MTID=me4c25c6f7fe9c8a90db8e21123d6facc Κωδικός «event password» 260521

Πατώντας τον σύνδεσμο (URL), οδηγείστε σε μια σελίδα (στον προεπιλεγμένο browser), όπου σας ζητείται προαιρετικά η μεταφόρτωση (download) της εφαρμογής WEBEX (εκτός και αν ήδη την έχετε). Αν θέλετε, μπορείτε να συνδεθείτε στο event μέσω του browser, χωρίς να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Με όποιον τρόπο και αν επιλέξετε να προχωρήσετε, στην αμέσως επόμενη οθόνη θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας ολογράφως με ελληνικούς χαρακτήρες (είτε πεζούς είτε κεφαλαίους) και (ακριβώς από κάτω) το e–mail στο οποίο λάβατε τις συγκεκριμένες οδηγίες.

Αμέσως μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, θα σας ζητηθεί έγκριση πρόσβασης από την εφαρμογή στην κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής σας, στην οποία απαντάτε καταφατικά.

από την εφαρμογή στην κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής σας, στην οποία απαντάτε καταφατικά. Τυχόν ερωτήματα θα μπορείτε να υποβάλλετε, κατά τη διάρκεια και προς το τέλος της κάθε ενότητας, ως εξής: Κάτω δεξιά θα εμφανίζεται η επιλογή «Q&Α». Επιλέγετε τον χρήστη «ΕΣΗΕΑ-JUADN (host)» και ανοίγει το πεδίο στο οποίο γράφετε την ερώτησή σας.

Για τη βέλτιστη απόδοση ήχου και εικόνας κα την ομαλή διεξαγωγή του event, προτείνεται η πρόσβαση από υπολογιστή σταθερό ή φορητό και όχι από συσκευές, τύπου tablet ή smartphone.

Καθ' όλη τη διάρκεια του event, το μικρόφωνό σας θα είναι στη σίγαση (απενεργοποιημένο) και η κάμερά σας απενεργοποιημένη.