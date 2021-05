Κόσμος

Αίτνα: Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Ιταλίας (εικόνες)

Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Σικελίας. Στάχτη και λάβα από το ηφαίστειο.

Εξερράγη και πάλι η Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, στέλνοντας λάβα και στάχτη στον ουρανό της Σικελίας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, οι εκρήξεις αυτήν τη φορά, προήλθαν από τον νοτιανατολικό κρατήρα.

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο από τα τρία ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας, με το Στρόμπολι, επίσης στη Σικελία και το Βεζούβιο κοντά στη Νάπολι, να ακολουθούν. Ο Βεζούβιος εξερράγη τελευταία φορά το 1944.

Η Αίτνα αποτελεί επίσης και κορυφαίο τουριστικό προορισμό, με τον κόσμο να πηγαίνει για να θαυμάσει το θέαμα, από ασφαλείς αποστάσεις.

