Υγεία - Περιβάλλον

Self Test: Για ποιους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικό από Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργαζόμενοι που υποχρεούνται να κάνουν το self test από τη Δευτέρα και η διαδικασία που ακολουθείται.

Από τη Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests -ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διευκρινίζεται ότι, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ, εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Τέλος, σημειώνεται ότι, την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξενοδοχεία: Πώς θα λειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα - Drone αποτυπώνει την τεράστια καταστροφή (βίντεο)

Αίτνα: Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Ιταλίας (εικόνες)