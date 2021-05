Πολιτική

Γεννηματά για συνεπιμέλεια: Κάποιος επιτέλους πρέπει να νοιαστεί για το παιδί

Σφοδρές επικρίσεις στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για την Συνπεπιμέλεια. ασκεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, σε άρθρο της.

Σφοδρές επικρίσεις, όπως και στη Βουλή, ασκεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την Συνπεπιμέλεια.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα το ΠΑΡΟΝ, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής χαρακτηρίζει το επίμαχο νομοσχέδιο, που έφερε και τελικά ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ακόμη και στο εσωτερικό της, ως μια χαμένη ευκαιρία που φέρνει συγκρούσεις και διχάζει την Ελληνική κοινωνία. «Είναι μια απορρύθμιση, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες διενέξεις, από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθεί να επιλύσει, αποσπασματική και πρόχειρη», αναφέρει η κυρία Γεννηματά.

Επισημαίνει πώς χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση, καθώς, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ «οι νέες ρυθμίσεις εισάγουν "από το παράθυρο" την λογική της εναλλασσόμενης κατοικίας» που βλάπτει συναισθηματικά το παιδί.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το Κίνημα Αλλαγής καταψήφισε η Φώφη Γεννηματά τόνισε πώς το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο, είναι από τα πλέον προοδευτικά στην Ευρώπη ακόμη και σήμερα. Ωστόσο χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένας έμπειρος και αξιόπιστος κριτής. «Γι' αυτό προτείναμε την καθιέρωση του σύγχρονου θεσμού του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία από χώρες που ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται, όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Αυστραλία, Ιαπωνία», τονίζει.

Επίσης η κυρία Γεννηματά θεωρεί απαράδεκτη τη πρόβλεψη για «οριστική δικαστική απόφαση» ώστε να ληφθούν μέτρα - σε σχέση με την επιμέλεια του παιδιού - κατά γονέων που ασκούν ενδοοικογενειακή βία. «Όλοι κατανοούμε ότι η διάταξη αυτή εκθέτει το παιδί και τη γυναίκα απροστάτευτους για πολλά χρόνια, σε φαινόμενα κάθε είδους βίας. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τις σχετικές προβλέψεις των Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης)» επισημαίνει.

Τέλος κατακρίνει την κυβέρνηση λέγοντας ότι στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, «ασχολήθηκε πως θα κρύψει τις ηχηρές διαφωνίες στην κοινοβουλευτική της ομάδα και ο πάντα βολικός ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε και αυτή τη φορά ως χορηγός να την διευκολύνει επιδιδόμενος σε ακραίες πρακτικές απαράδεκτου κοινοβουλευτικού ακτιβισμού, αποπροσανατολίζοντας την συζήτηση από την ουσία. Χάθηκε όμως μια ευκαιρία να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ο αγώνας μας όμως θα συνεχιστεί. Γιατί κάποιος επιτέλους πρέπει να νοιαστεί για το παιδί».

