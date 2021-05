Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το τουρνουά της Λιόν

Δεύτερος τίτλος για φέτος από την Έλληνα τενίστα που ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη.

Τον δεύτερο φετινό τίτλο του στο ATP Tour και έβδομο συνολικά στην καριέρα του, πανηγύρισε στη Λιόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του τουρνουά του Βρετανού Κάμερον Νόρι (Νο 49 στον κόσμο) με 6-3, 6-3 μέσα σε 69 λεπτά και κατέκτησε το τρόπαιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και 250 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τσιτσιπάς ήταν ανώτερος και το απέδειξε, ελέγχοντας το παιχνίδι και κάνοντας break στο σερβίς του αντιπάλου του σε κρίσιμα σημεία και των δύο σετ.

Στο δεύτερο, μάλιστα, ο Βρετανός προηγήθηκε 3-2, αλλά ο Στέφανος πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και «έκλεισε» το ματς.

