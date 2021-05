Οικονομία

Συντάξεις Ιουνίου και “Συν-Εργασία” Απριλίου: Οι πληρωμές και οι δικαιούχοι

Ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 24-28 Μαΐου.





Την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και τις πληρωμές για τον Απρίλιο των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 24-28 Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 2,2 δισ. ευρώ σε πάνω από 4 εκατ. δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν οι εξής καταβολές:

8,9 εκατ. ευρώ για 16.709 δικαιούχους για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού από μονομερείς δηλώσεις για το μήνα Μάρτιο σε επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού.

4,7 εκατ. ευρώ για 16.707 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την καταβολή του Απριλίου.

624.213 ευρώ σε 16.708 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Δώρο Πάσχα.

1,3 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 24-30 Μαΐου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Την Τρίτη 25 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504,1 εκατ. ευρώ σε 1.069.040 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) και ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τετάρτη 26 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504,3 εκατ. ευρώ σε 1.069.689 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 474,9 εκατ. ευρώ σε 865.740 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί επίσης ποσό 9,7 εκατ. ευρώ για τακτικές πληρωμές προκαταβολών σύνταξης σε 27.250 δικαιούχους (σημ: Πρόκειται για εκείνους που έλαβαν στα τέλη Απριλίου αναδρομικά την προκαταβολή σύνταξης των 384 ή 360 ευρώ και θα την λαμβάνουν κάθε μήνα, μέχρι την απόδοση προσωρινής ή οριστικής σύνταξης).

Την Παρασκευή 28 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 542,9 εκατ. ευρώ σε 913.021 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Κατά την περίοδο 24-28 Μαΐου, θα καταβληθούν επίσης 19,5 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, 8.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 15 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Θα καταβληθούν 150.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

5 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

5,5 ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

1,5 εκατ. ευρώ που αφορούν στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).

Για το διάστημα 24-28 Μαΐου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

