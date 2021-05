Life

Maneskin: Ο νικητής της Eurovision κάνει εθελοντικά τεστ για χρήση κοκαΐνης

Εθελοντική δήλωσε ότι θέλει να υποβληθεί σε εξέταση για χρήση ναρκωτικών ο Νταμιάνο Ντέιβιντ.

Σε τεστ για χρήση ναρκωτικών υποβάλλεται εθελοντικά ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο τραγουδιστής των Maneskin, που κέρδισαν το διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Ιταλός τραγουδιστής αρνείται ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, όπως φημολογείται και ζήτησε ο ίδιος να κάνει την εξέταση, μόλις φτάσει στην Ιταλία.

Το αίτημά του έγινε δεκτό από την EBU.

«Γνωρίζουμε τις εικασίες σχετικά με το βίντεο κλιπ των Ιταλών νικητών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Πράσινο Δωμάτιο χθες το βράδυ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της EBU.

«Το συγκρότημα αντέκρουσε έντονα τους ισχυρισμούς για χρήση ναρκωτικών και ο εν λόγω τραγουδιστής θα υποβληθεί εθελοντικά σε τεστ ναρκωτικών μετά την άφιξή του στο σπίτι. Αυτό το ζήτησαν χθες το βράδυ, αλλά δεν μπόρεσε να οργανωθεί αμέσως από την EBU», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral φαίνεται ο τραγουδιστής να σκύβει την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και ειπώθηκε ότι, έκανε χρήση κοκαΐνης. Ο ίδιος δήλωσε πως έσκυψε επειδή ο κιθαρίστας έσπασε γυαλί.

«Δεν κάνω χρήση ναρκωτικών. Σας παρακαλώ, μην το λέτε, όχι κοκαΐνη, μην το λέτε αυτό», δήλωσε ο ίδιος.

Η EBU επιβεβαίωσε ότι, στο σημείο υπήρχαν σπασμένα γυαλιά.

