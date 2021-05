Αθλητικά

Φερστάπεν: Θρίαμβος στο Μονακό

Σε προσωπική του «παράσταση» μετέτρεψε το Grand Prix του Μονακό ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ο οποίος μετά την αδυναμία συμμετοχής του Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari ξεκίνησε πρώτος και δεν άφησε ποτέ την πρώτη θέση, σημειώνοντας την παρθενική νίκη της καριέρας του στο Πριγκιπάτο και δεύτερη συνολικά για το 2021.

Ο Ολλανδός πιλότος εκκίνησε απ’ την pole position (παρά το γεγονός ότι ο Λεκλέρκ είχε τον καλύτερο χρόνο το Σάββατο 22/05, δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί το πρόβλημα στο μονοθέσιό του μετά το τρακάρισμά του δευτερόλεπτα πριν το φινάλε των κατατακτήριων) και με έναν πολύ μεστό αγώνα επικράτησε εύκολα στο Μονακό κι ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών της εφετινής Formula-1, με 105 βαθμούς, προσπερνώντας τον Χάμιλτον (101 β.).

Στη δεύτερη θέση ο Κάρλος Σάινθ στο πρώτο βάθρο της Ferrari στο εφετινό πρωτάθλημα, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις (McLaren).

