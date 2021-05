Πολιτισμός

Καλλιτέχνες ζητούν αύξηση της πληρότητας στις συναυλίες μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Προβληματική εκκίνηση στις συναυλίες και τις παραστάσεις «βλέπουν» οι καλλιτέχνες, που μιλούν στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την άμεση αύξηση του ποσοστού πληρότητας στο 75% για συναυλίες και θέατρα ζητούν οι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας μας μέσω του ΑΝΤ1.

«Με τους συναυλιακούς χώρους μισοάδειους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει κανένας παραγωγός», λένε στον κορυφαίοι τραγουδιστές και μουσικοί, που βλέπουν ένα καλοκαίρι πολιτιστικά φτωχό.

Οι νέοι όροι για την διεξαγωγή συναυλιών – μετά και τα μέτρα επαναλειτουργίας χώρων πολιτισμού που ανακοινώθηκαν – έχουν προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο μεγάλη ανησυχία.

«Το 50% είναι απολύτως απαγορευτικό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ιδιώτης να αγοράσει μια συναυλία με όλα της τα έξοδα - μετακινήσεις, διαμονές- γιατί δεν είναι βιώσιμη. Έτσι λοιπόν, αν το κρατήσουμε είναι σαν να καταδικάζουμε τις συναυλίες, που πρόκειται να γίνουν, σε ακυρώσεις», λέει η Γιώτα Νέγκα.

Η χωρητικότητα στους συναυλιακούς χώρους μειώθηκε από 75% πληρότητας θέσεων – ποσοστό που είχε ακολουθηθεί πέρσι – στο 50% φέτος, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς να ακυρώνουν συναυλίες που προετοίμαζαν για αυτό το καλοκαίρι

«Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικό, ελπίζουμε κάθε μήνας που περνά να αυξάνεται η χωρητικότητα, είναι πολύ σημαντικό και η πολιτεία να βοηθήσει, είτε δίνοντας τα θέατρα δωρεάν όπως πέρσι, είτε με επιδόματα», αναφέρει ο Γιώργος Περρής.

Οι ιδιωτικές παραγωγές σήμερα αποτελούν το 80 με 90% των πολιτιστικών παραστάσεων στη χώρα μας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνήθως θα παραχθεί από δήμους και περιφέρειες της χώρας

«Θα μειωθεί δραματικά ο συνολικός αριθμός των συναυλιών που θα δούμε στη χώρα μας το καλοκαίρι. Από το 50% πρέπει να πάει άμεσα 75% γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα των παραγωγών, ειδικά των ιδιωτικών παραγωγών που είναι η βάση της πολιτιστικής παραγωγής» , σημειώνει η Κατερίνα Σταματάκη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοργανωτών Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

«…να λέει ευτυχώς που ανοίξαμε, έστω και στο 50%, ποσοστό που σταδιακά αναμένεται να αυξηθεί καθώς θα αυξηθούν εμβολιασμοί και αλλάξει επιδημιολογική εικόνα της χώρας», αναφέρει ο Τάκης Ζαχαράτος, ενώ ο Στάθης Δρογώσης, τραγουδοποιός και μέλος του σωματείου τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ λέει πως, «Δυστυχώς κάτω από 75% - έχουν γίνει μελέτες – είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι βιώσιμες, μια συναυλία που την διοργανώνει ιδιώτης. Πρέπει να το δουν λίγο οι λοιμοξιολόγοι γιατί οι οργανώσεις συναυλιών που έγιναν πέρσι από τους πιστοποιημένους διοργανωτές ήταν υποδειγματικές».

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου πάντως μετρά αντίστροφα για το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζοντας ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

