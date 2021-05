Πολιτική

Μητσοτάκης: Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική περίοδο

Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις 13:00, την Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την έδρα της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, όπου θα συμμετάσχει σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Στη σύσκεψη θα μετάσχουν, επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και οι 11 δήμαρχοι των 18 περιοχών της Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την άμεση δρομολόγηση έργων μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της διήμερης έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

