Χατζηγιάννης στον ΑΝΤ1: Η Eurovision, η συνεργασία με την Πρωτοψάλτη και το νέο τραγούδι

Ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε για τον χώρο του Πολιτισμού που ανοίγει ξανά μετά από περίπου ένα χρόνο. Τι είπε για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη αλλά και για τον τελικό της Eurovision.

Συγχαρητήρια σε Ελλάδα και Κύπρο για την παρουσία τους στον τελικό της Eurovision, έδωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, ο δημοφιλής ερμηνευτής Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε και για την συνεργασία του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη το φετινό καλοκαίρι.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έδωσε συγχαρητήρια σε Ελλάδα και Κύπρο τόσο για την παρουσία τους στον διαγωνισμό όσο και για τις θέσεις που πήραν. Παράλληλα, είπε ότι ήταν έκπληξη το τραγούδι της Ιταλίας, το οποίο πήρε την πρώτη θέση, και σημείωσε ότι η Ιταλία «δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια ακούσματα».

Σχετικά με τον χώρο του Πολιτισμού, που παίρνει ξανά μπροστά μετά από περίπου ένα χρόνο λόγω κορονοϊού, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είπε ότι είναι «σημαντικό ότι αρχίζουμε» και τόνισε ότι είναι «μεγάλη η συγκίνηση και η χαρά που θα βρεθούμε υπό όρους και προϋποθέσεις κοντά στο κοινό». Ελπίζουμε να δοθεί και περισσότερη άνεση να έρθει περισσότερος κόσμος, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, είπε ακόμα.

Μιλώντας για την συνεργασία του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είπε ότι έχει «συγκίνηση, χαρά και ενθουσιασμό που θα βρεθώ επί σκηνής με αυτή την κορυφαία ερμηνεύτρια», προσθέτοντας ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, δοτικός.

Για το νέο του τραγούδι με τίτλο «Κανένας μόνος» ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είπε ότι «είναι πιο επίκαιρο από ποτέ» και ότι «εκφράζει απόλυτα την εποχή που βιώνουμε, αλλά στέλνει κι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος».

