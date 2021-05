Life

Eurovision 2021: Οι νικητές Maneskin μιλούν στον ΑΝΤ1…ελληνικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών για τη μεγάλη νίκη τους στην Eurovision, οι νεαροί Ιταλοί μίλησαν στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Θάνο Κλωνόπουλο.

Του Θάνου Κλωνόπουπολου

Μιλώντας Ελληνικά και χορεύοντας … κυπριακά… «υποδέχθηκε» τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στο Ρότερνταμ, Θάνο Κλωνόπουλο, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς της Eurovision, ο τραγουδιστής των Maneskin.

Ο Νταμιάνο, η Βικτώρια, ο Τόμας και ο Έιθαν πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη που κατάφεραν για την Ιταλία στο μουσικό διαγωνισμό… τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας στο ξενοδοχείο.

Με ηλικίες από 18 έως 21 έτη ανάμεσα στα μέλη τους, οι Maleskin ήταν φίλοι από το σχολείο, μουσικά όμως ενώθηκαν το 2015 εκπροσωπώντας ένα είδος μουσικής που καλύπτει τα πάντα: ροκ εν ντρολ, ραπ, ρέγκε, μέταλ… Και με αυτό το διαφορετικό θέλησαν να παρουσιάσουν σε όλη την Ευρώπη μέσω της Eurovision όπως αποκάλυψαν στον ΑΝΤ1 μιλώντας λίγα λεπτά πριν ανέβουν στη σκηνή.

Ο βασικός τραγουδιστής Νταμιανό Ντέιβιντ θεωρείται ένα ανερχόμενο αστέρι στη χώρα του και πλέον η Ευρώπη συμφωνεί σε αυτό…

Λατρεύει τα τατουάζ και να προκαλεί, αλλά αγαπά και πολύ την Ελλάδα.

Σάλος πάντως προκλήθηκε στα social media από το στιγμιότυπο με τον τραγουδιστή να σκύβει το κεφάλι του πάνω από ένα τραπέζι και αρκετοί τον κατηγόρησαν πως έκανε χρήση ναρκωτικών.

«Ποτέ δεν έχω πάρει ναρκωτικά», ξεκαθάρισε ο ίδιος, ενώ το συγκρότημα ζήτησε να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών, μόλις επιστρέψουν στην Ιταλία.

Μέσα από το τραγούδι τους οι Ιταλοί προτρέπουν τους πάντες να μην ασχολούνται με τις ζωές των άλλων, αλλά με τον δικό τους στόχο.

Όσο για το που θα γίνει ο διαγωνισμός την επόμενη χρονιά – αυτό θα εξαρτηθεί από το μίνι – διαγωνισμό που θα διοργανώσει η κρατική ιταλική τηλεόραση το καλοκαίρι ανάμεσα στις ενδιαφερόμενος πόλεις της γείτονος, με το Τορίνο να συγκεντρώνει από τώρα πολλές πιθανότητες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Ιταλία: Εφιαλτικό δυστύχημα σε τελεφερίκ (εικόνες)

Χατζηγιάννης στον ΑΝΤ1: Η Eurovision, η συνεργασία με την Πρωτοψάλτη και το νέο τραγούδι