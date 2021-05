Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Το σκίτσο ενός εκ των δραστών και τα ίχνη DNA

Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Οι έρευνες των αστυνομικών για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας με βάση την περιγραφή του συζύγου της Καρολάιν επιχειρούν να φτιάξουν το σκίτσο ενός εκ των δραστών.

Ωστόσο, για αρκετή ώρα οι τρεις ληστές είχαν περάσει στο λαιμό, στο στόμα και στα μάτια του μια ταινία συσκευασίας με αποτέλεσμα ο 32χρονος πιλότος δεν ήταν σε θέση να τους δει καθαρά και να δώσει λεπτομερέστερη περιγραφή.

Την ίδια ώρα, παραμένει στο μικροσκόπιό των αστυνομικών το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς εκεί θεωρούν ότι μπορεί να βρουν στοιχεία για το που κατευθύνθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις δράστες μετά τη δολοφονία.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως πίσω από την δολοφονία στα Γλυκά Νερά κρύβεται συμμορία αποτελούμενη από «σκληρούς» ποινικούς. Γι’ αυτό άλλωστε και υποβλήθηκε αίτημα προς τα σωφρονιστικά καταστήματα να παραδώσουν τα ονόματα «σκληρών ποινικών» που αποφυλακίστηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

Όσον αφορά στα «ορφανά» DNA που βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών, το γεγονός ότι δεν ταυτοποιούνται σημαίνει πως ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι στους οποίους ανήκουν δεν είναι σεσημασμένοι.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Real News, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηρίων σχετικά με το υλικό που βρέθηκε στα νύχια της άτυχης μητέρας, καθώς ενδέχεται από εκεί να προκύψει το γενετικό υλικό του δράστη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η 20χρονη φαίνεται αρχικά να πάλεψε με τον δολοφόνο της, καθώς διαπιστώθηκε πως φέρει ελαφρά αμυντικά τραύματα στα χέρια και στο πρόσωπό της.

