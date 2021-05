Κόσμος

Πτήση Αθήνα – Βίλνιους: Αναχώρησε από το Μινσκ το αεροσκάφος που αναγκάστηκε σε προσγείωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος στο θρίλερ. Ανάμεσα στους επιβάτες και Έλληνες πολίτες. Άμεση αντίδραση Μητσοτάκη και σκληρή ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ.

Η πτήση της Ryanair, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, απογειώθηκε για τον προορισμό της, το Βίλνιους της Λιθουανίας όπως ανέφερε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλέαν.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η πτήση της Ryanair απογειώθηκε μόλις από το Μινσκ με προορισμό το Βίλνιους. Υπέροχα νέα για όλους, ειδικά για τις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που ταξιδεύουν».

Έντεκα Έλληνες πολίτες βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες του αεροσκάφους που αναγκάστηκε σε προσγείωση από τη Λευκορωσία προκειμένου να συλληφθεί ο Ρόμαν Προτάσεβιτς, ένας ακτιβιστής δημοσιογράφος, πολέμιος του καθεστώτος Λουκασένκο.

Συνολικά στην πτήση της Ryanair επιβαίνουν 171 άτομα. Η πτήση, που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, απογειώθηκε μετά τις 20:00 για τον προορισμό της, το Βίλνιους της Λιθουανίας, όπως ανέφερε η επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλέαν.

Δριμεία ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απόφαση της ηγεσίας της Λευκορωσίας να διατάξει την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair.

Από την πλευρά της, η ηγεσία της ΕΕ εξέφτασε την ανησυχία της για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους





Σκληρή ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη. Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή.

Ο κ. Protasevich ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Svetlana Tikhanovskaya, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα.

Για την Ελλάδα, η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής.

Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

Η Ελληνική πλευρά βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 877 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ιταλία: Εφιαλτικό δυστύχημα σε τελεφερίκ (εικόνες)

Ιερουσαλήμ: Άνοιξε και πάλι το Όρος του Ναού μετά την εκεχειρία