Ιταλία: Τραγικές εικόνες από το δυστύχημα με το τελεφερίκ

Νεκροί σχεδόν όλοι οι επιβαίνοντες του τελεφερίκ. Είχαν πάει για κυριακάτικη βόλτα, μετά από μήνες απαγορεύσεων.

Κατέληξε ένα από τα δύο παιδάκι που ήταν στο νοσοκομείο, μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε με τελεφερίκ στην Ιταλία. Το δεύτερο, πεντάχρονο παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση, σε νοσοκομείο του Τορίνο.

Το τελεφερίκ έπεσε σε γκρεμό παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπους, που επέβαιναν σε αυτό, θαυμάζοντας το ειδυλλιακό τοπίο, πάνω από τη λίμνη Ματζιόρε (Maggiore).

Μέλος της ομάδας των διασωστών προσπαθεί ακόμα να καταλάβει πώς έγινε το δυστύχημα, αφού όπως είπε, στο σημείο – πριν από τον τελευταίο πυλώνα του- το τελεφερίκ ήταν τουλάχιστον 100 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Ο ίδιος είπε ότι, το τελεφερίκ είχε ανακαινιστεί το 2016 και είχε ανοίξει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, οπότε και είχαν αρθεί τα μέτρα για τον κορονοϊό, που επέτρεπαν τις μετακινήσεις σε άλλες περιφέρειες.

Το βουνό Μοταρόνε (Mottarone) φτάνει στα 1491 μέτρα κι έχει θέα μαγευτική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μέσα στο τελεφερίκ ήταν 15 άνθρωποι, ωστόσο ο ακριβής αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις υπεύθυνων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πεδεμόντιου, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ακόμη, πώς έσπασε το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ, αφού η επιβεβλημένη συντήρηση είχε ολοκληρωθεί πριν μόλις δυο ημέρες. Οι απαντήσεις, σχετικά με τα όποια λάθη που μπορεί να οδήγησαν στην τραγωδία αυτή θα μπορέσουν να δοθούν, πιθανώς, μόνον από εισαγγελική έρευνα.

Ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι «η σκέψη του είναι στα τραυματισμένα παιδιά».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ενημερώθηκε από τις ιταλικές αρχές ότι μεταξύ των νεκρών είναι και Ισραηλινοί πολίτες. «Είμαστε συντετριμμένοι, αισθανόμαστε οδύνη», είπε η Μαρσέλα Σεβερίνο, η δήμαρχος της Στρέσα, μιλώντας στη RAI. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.





