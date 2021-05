Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Μια νίκη μακριά από τους τελικούς οι “πράσινοι”

Ένα βήμα πριν την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Ανδρών / Basket League, βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, μετά το προβάδισμα που ανέκτησε (2-1) στην ημιτελική σειρά με την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 94-83 της Ένωσης στο ΟΑΚΑ, στο Game 3 της σειράς, και την προσεχή Τετάρτη (26/5, 20:00) θα έχoυν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» τη σειρά και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ως φιλοξενούμενοι).

Η τριπλέτα Μήτογλου (23π.), Χεζόνια (20π.), Μπέντιλ (17π.), η ευστοχία από τα 6,75 (14/29τρ.) και η αποφυγή λαθών (6), έκαναν τη διαφορά στην αποψινή αναμέτρηση, καλύπτοντας την έλλειψη διάρκειας που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να καλύπτει γρήγορα διψήφιες εις βάρος της διαφορές και να μπαίνει σε απειλητική θέση. Στον αντίποδα, η Ένωση πλήρωσε τη νευρικότητα της δεύτερης περιόδου (δέχθηκε 2 τεχνικές ποινές σε αυτό το διάστημα), τα 15 λάθη και την αδυναμία της να ελέγξει τα επιθετικά ριμπάουντ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε το ξέσπασμα του Χεζόνια στην πρώτη περίοδο (12π.), σηκώνοντας κεφάλι στο σκορ και κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +10 (20-10). Οι «πράσινοι» έδειξαν σταθερότητα στο κομμάτι της παραγωγικότητας και στη δεύτερη περίοδο και δεν αγχώθηκαν από το καλύτερο επιθετικό πρόσωπο της ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα, το οποίο όμως επισκιάστηκε από τα... νεύρα, που είχαν σαν αποτέλεσμα το -13 στο ημίχρονο.

Με τον Λοτζέσκι να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 στην τρίτη περίοδο (μέτρησε 3/3 τρίποντα) και την άμυνα σε όλο το παρκέ να ενεργοποιείται, η ΑΕΚ βρέθηκε μία ανάσα από την ανατροπή (-5, 63-58 στο 28΄), αλλά δύο κολλητά τρίποντα δια χειρός Μήτογλου και Μπέντιλ, κράτησαν τον Παναθηναϊκό σε απόσταση 69-60 (στο 30΄).

Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου κι ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα (2 Χεζόνια, 1 Μήτογλου) ξέφυγαν με +16 στο 22΄ (78-62). Ωστόσο, η αφύπνιση του Ματσιούλις έφερε την ΑΕΚ και πάλι σε απειλητική θέση (86-83 στο 37΄), με τον Μήτογλου όμως να απαντά άμεσα από τα 6.75 (89-83) και τον Γουάιτ να «σφραγίζει» τη νίκη από την ίδια θέση στα 45΄΄ για τη λήξη (94-83).

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 50-37, 69-60, 94-83

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Κάτας): Παπαγιάννης 12, Μποχωρίδης 1, Παπαπέτρου 12 (2), Μήτογλου 23 (4), Σαντ-Ρος 4, Μπρέι, Χεζόνια 20 (4), Γουάιτ 5 (1), Μπέντιλ 17 (3).

ΑΕΚ (Αγγέλου): Μορέιρα 21, Μέικον 13 (1), Ματσιούλις 14 (3), Γιάνκοβιτς, Λοτζέσκι 16 (5), Κατσίβελης 3 (1), Χρυσικόπουλος 3, Ζήσης 3 (1), Γόντικας 6, Γκίκας 2, Κίνγκσλεϊ 2.

