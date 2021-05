Κόσμος

Πτήση Ryanair: Οργή των ΗΠΑ για την “αεροπειρατεία” της Λευκορωσίας

Τι ζητά ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Καταδίκη απο την ΕΕ, που θα συζητήσει το θέμα στην Σύνοδο Κορυφής. Εντονη η αντίδραση της Αθήνας. Εντεκα Έλληνες ήταν μεταξύ των επιβατών.

Η αμερικανική διπλωματία «καταδίκασε σθεναρά» την αναγκαστική εκτροπή επιβατικού αεροσκάφους της Ryanair στη Λευκορωσία χθες Κυριακή και τη σύλληψη αντιφρονούντα δημοσιογράφου που επέβαινε σε αυτό, αξιώνοντας να συγκληθεί το ταχύτερο το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για να συζητήσει το συμβάν.

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν σθεναρά την αναγκαστική εκτροπή μιας πτήσης μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ» και τη «σύλληψη του δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς στο Μινσκ. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή του». Στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του κ. Προτάσεβιτς, ενώ σημείωσε πως «η σοκαριστική ενέργεια που διαπράχθηκε από το καθεστώς Λουκασένκο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 120 και πλέον επιβατών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών των ΗΠΑ».

«Οι πρώτες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ενέχονται οι λευκορωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και ότι χρησιμοποιήθηκαν λευκορωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος είναι βαθιά ανησυχητικές και χρειάζεται να ερευνηθούν σε βάθος», σύμφωνα με τον κ. Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θύμισε ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει «τον λευκορωσικό λαό» και την «επιθυμία του για ένα μέλλον με ελευθερία, δημοκρατία και ευημερία» και αξιώνει «το καθεστώς» του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο «να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες».

Ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε πως η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει τη «συντομότερη δυνατή σύγκληση του Συμβουλίου του ΔΟΠΑ για να εξεταστούν τα γεγονότα αυτά» .

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε πως «συντονίζουμε στενά την αντίδρασή μας με τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και Λιθουανών και Ελλήνων αξιωματούχων».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το αεροσκάφος της Ryanair που αναγκάστηκε νωρίτερα την Κυριακή να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, προσγειώθηκε τελικώς στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar που παρακολουθεί τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας.

Η εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση FR4978 και νωρίτερα αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Λευκορωσία, έφτασε με ασφάλεια στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Βίλνιους στις 21.25 (ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, η ιρλανδική εταιρεία ανέφερε ότι δεν βρέθηκε τίποτα το ανησυχητικό στην έρευνα που έγινε στο αεροσκάφος αφού ενημερώθηκε για μια πιθανή απειλή για την ασφάλειά του από τον υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Λευκορωσίας και δόθηκαν οδηγίες να κατευθυνθεί στο Μινσκ.

Έντεκα Έλληνες πολίτες βρίσκονταν ανάμεσα στους επιβάτες του αεροσκάφους που αναγκάστηκε σε προσγείωση από τη Λευκορωσία. Συνολικά στην πτήση της Ryanair επέβαιναν 171 άτομα.

Η Λιθουανία κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν από κοινού να αποφεύγουν οι αεροπορικές εταιρείες τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Η πρόταση για την κοινή διακήρυξη θα συζητηθεί στην αυριανή σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, θα ζητηθεί επίσης να αναγνωριστεί το επεισόδιο αυτό ως παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Η Λιθουανία ζήτησε εξάλλου από τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ να καλέσουν τους πρεσβευτές της Λευκορωσίας και να διαμαρτυρηθούν επειδή χρησιμοποιήθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος για να εκτραπεί μια πολιτική πτήση. «Πρόκειται για βάναυση προσβολή απέναντι σε όλη την ΕΕ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

Εν τω μεταξύ, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «το ζήτημα της αναγκαστικής προσγείωσης της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ», όπως αναφέρει ο εκπρόσωπός του, Μπάρεντ Λέιντς και προσθέτει ότι «οι συνέπειες και οι πιθανές κυρώσεις θα συζητηθούν με την ευκαιρία αυτή».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας προειδοποίησε απόψε ότι το επεισόδιο με την εξαναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ θα έχει «σαφείς συνέπειες» από την ΕΕ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «σοβαρή παραβίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής αεροπορίας».

«Το γεγονός ότι το αεροπλάνο που ταξίδευε μεταξύ δύο χωρών της ΕΕ αναγκάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση, με το πρόσχημα ότι υπήρχε απειλή για βόμβα είναι μια σοβαρή παραβίαση των κανόνων πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Ανησυχούμε πολύ για τις πληροφορίες ότι ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς συνελήφθη με αυτόν τον τρόπο", ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. Ο Μάας υπογράμμισε ότι το συμβάν αυτό δεν θα αγνοηθεί και θα επιφέρει «σαφείς» συνέπειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, θα συζητηθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής και η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε επαφή με τους εταίρους της στην ΕΕ για το θέμα αυτό.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζεται η σύλληψη του Προτασέβιτς και ζητείται να αφεθεί αμέσως ελεύθερος.

Ο Σαρλ Μισελ ζητά την άμεση απελευθέρωση του Προτασέβιτς

Την άμεση απελευθέρωση του Ρομάν Προτασέβιτς ζητεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, ενώ τονίζει ότι «το περιστατικό δε θα μείνει χωρίς συνέπειες».

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει: «Καταδικάζω με τον πιο ισχυρό τρόπο την αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021 και την αναφερόμενη κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς. Καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τον κρατούμενο επιβάτη και να εγγυηθούν πλήρως τα δικαιώματά του». «Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αύριο αυτό το άνευ προηγουμένου περιστατικό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» προσθέτει.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι «το περιστατικό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες».

Δριμεία ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απόφαση της ηγεσίας της Λευκορωσίας να διατάξει την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας".

Από την πλευρά της, η ηγεσία της ΕΕ εξέφτασε την ανησυχία της για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους .