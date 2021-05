Κόσμος

Γερμανία: νεκρό παιδί από φωτιά σε κέντρο προσφύγων

Την ζωή της έχασε και μια γυναίκα, ενώ χαροπαλεύει ένας άνδρας. Πως έγινε η τραγωδία.

Μια γυναίκα 31 ετών κι ένα νήπιο 2 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο στην κεντρική Γερμανία χθες το απόγευμα, ενημέρωσε η αστυνομία.

Έγινε αεροδιακομιδή 34χρονου με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Όμπερφρανκεν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο κέντρο, στην πόλη Κρόναχ, είναι ακόμη άγνωστα. Διενεργείται ποινική έρευνα.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας η φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν αρκετοί αιτούντες άσυλο.

Λόγω των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά, οι αιτούντες άσυλο δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα διαμερίσματα και βρέθηκε προσωρινά άλλη στέγη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.





