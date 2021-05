Αθλητικά

Κύπελλο Πορτογαλίας: Η Μπράγκα νίκησε τη Μπενφίκα και κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Το τρίτο Κύπελλο της Ιστορίας της κατέκτησε η Μπράγκα, σε έναν τελικό με τρεις αποβολές.

Το τρίτο Κύπελλο Πορτογαλίας της Ιστορίας της, μετά το 1966 και το 2016, κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής η Μπράγκα, καθώς επικράτησε της Μπενφίκα με 2-0 στο “Estadio EFAPEL Cidade de Coimbra”, σε έναν τελικό γεμάτο ένταση, που ολοκληρώθηκε με τρεις αποβολές.

Η ομάδα του Κάρλος Καρβαχάλ, εκμεταλλεύτηκε σε απόλυτο βαθμό όλα τα λάθη των “Αετών” και το γεγονός ότι έπαιξε σχεδόν για 80 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) με αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του γκολκίπερ της Μπενφίκα, Έλτον Λέιτε στο 17' με απευθείας κόκκινη.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που πήρε τη θέση του, δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ του Πιατζόν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ομάδα της Λισσαβόνας.

Στο δεύτερο ημίχρονο - αν και με παίκτη λιγότερο στο γήπεδο - η Μπενφίκα προσπάθησε να πιέσει την Μπράγκα, όμως στο 84' ο Ρικάρντο Όρτα με ένα πού ωραίο τέρμα, έκανε το 2-0 για την ομάδα του και ουσιαστικά “τελείωσε” το ματς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινες για “κοκορομαχία” οι Πιατζόν (Μπράγκα) και Τααράμπτ (Μπενφίκα).

